Veel talent en trainen met de mannen, zo zwemt Ledecky een phelpsiaans palmares bijeen

Met haar winst op de 1.500 meter vrije slag vergaarde Katie Ledecky haar vijftiende WK-goud op een individuele afstand, waarmee ze op gelijke hoogte is gekomen met Michael Phelps. Het palmares van de advocatendochter neemt steeds meer phelpsiaanse vormen aan. De jacht op het record van de huidige zwemcommentator van zender NBC, 26 wereldtitels inclusief estafettes, is geopend.

Het leek alsof Ledecky dinsdagavond Japanse tijd in haar eentje een race tegen de klok aflegde in de Marine Messe Fukuoka Hall. Al snel na het startschot op de 1.500 meter, de langste afstand in het binnenbad, waren haar concurrenten in geen velden of wegen te bekennen. Nadat Ledecky na 15:26.27 de buit binnen had gehaald, duurde het nog 17 seconden voordat de nummer twee, de Italiaanse Simona Quadarella, aan de overkant was.

Nieuwe prikkels

Met haar gestroomlijnde ligging in het water, haar consistente lange zwemslagen en haar ongelooflijke gevoel voor water pakken oogt het allemaal zo makkelijk wat Ledecky laat zien. De 1,83 meter lange zwemster had na haar gouden race geen verklaring voor haar al tien jaar durende hegemonie. “Het is een kwestie van hard werken, plezier hebben en mezelf blijven uitdagen”, zei de bescheiden Ledecky kort na haar indrukwekkende optreden.

De zevenvoudige olympisch kampioene (zes individuele titels op de 200, 400, 800 en 1.500 meter vrije slag) is continu op zoek naar nieuwe prikkels. Na de Olympische Spelen van Tokio verruilde ze haar trainingslocatie in Californië voor Florida omdat ze behoefte had aan een andere omgeving, zo vertelde ze begin dit jaar aan zwemwebsite Swim-Swam. Als belangrijkste reden voerde Ledecky op dat ze in trainingen vaker tegen mannen wilde racen.

Getriggerd door de goede resultaten van de trainingsgroep van zwemcoach Anthony Nesty klopte de gelauwerde zwemster zelf aan bij de Surinaamse olympisch kampioen van 1988. “Ik heb Anthony gemaild en gebeld en ik had direct een goede klik met hem. Na een korte stage voelde ik me heel welkom en ben ik verhuisd.”

Ledecky zwemt in Florida regelmatig trainingssetjes met de mannen. “Er zijn tien, vijftien jongens die echt goed zijn. Als ik een heel goede dag heb en zij een mindere, dan kan ik ze bijhouden. Maar meestal zit ik in de middengroep van de mannen.”

Ledecky heerst al tien jaar op de middellange afstanden. Beeld AFP

Het verschil tussen de echte wereldtoppers op de 1.500 meter en Ledecky is logischerwijs groot. De Amerikaanse heeft sinds 2018 een wereldrecord staan van 15:20.48, de beste mannen op deze afstand zwemmen zo’n 50 seconden harder.

In Fukuoka pakte Ledecky met haar beste tijd van het jaar haar vijfde wereldtitel op de 1.500 vrij, de afstand die pas sinds de Spelen van 2021 een olympische status heeft. Sinds haar entree op het wereldtoneel tien jaar geleden heerst ze op deze afstand. Vanwege ziekte moest de zwemster uit Washington D.C. zich voor de WK-finale van 2019 terugtrekken, waardoor haar erelijst op de 1.500 meter een klein hiaat bevat.

Op de 800 meter is de superioriteit van Ledecky nog imposanter. Als eerste zwemmer in de historie kan ze zaterdag haar zesde wereldtitel in successie winnen op één afstand. Zelfs Phelps slaagde daar niet in.