Veel sfeer op Bosuil, weinig klasseflitsen

Nóg een gelijkspel voor Club Brugge. Dat maakt vijf op amper twaalf speeldagen. Veel schiet je daar als titelfavoriet niet mee op. Bij Union Saint-Gilloise hebben ze ondertussen heimwee naar Teletekst pagina 505: alleen leider in de Jupiler Pro League.

“Een leuke wedstrijd”, noemde Antwerp-coach Brian Priske de topper. Dan sloeg Philippe Clement de bal juister: “Veel strijd, te weinig voetbal.”

Er waren veel slechte controles, foute passes en andere onzuiverheden. De bezieling en de sfeer verdoezelden gelukkig wat het niveau van de clash.

De topschutter van de competitie, Michael Frey, zou een hele namiddag niet thuis geven. Ook het goudhaantje van Club stelde teleur. Kan het dat Charles De Ketelaere eind oktober moe is, na ál die wedstrijden van de voorbije weken en maanden? Hij is tenslotte nog maar twintig. Een goede De Ketelaere had er na rust, alleen voor Jean Butez, namelijk altijd 1-2 van gemaakt, maar net als in al zijn andere acties ontbrak het aan precisie en scherpte.

Noa Lang leek op zijn beurt nog te bekomen van zijn rechtstreeks duel met Kyle Walker van Manchester City, eerder op de week. Dan neemt het gevaar voorin al snel een duik. “Dat we voor rust minder kansen creëerden kwam ook omdat sommige jongens hun taken niet uitvoerden en uit positie liepen”, zag Clement.

Charles De Ketelaere kan zijn stempel niet drukken. Beeld Photo News

“Het zijn jonge spelers”, nam ook Hans Vanaken het duo in bescherming. “Je mag niet denken dat ze elke match zullen beslissen. Leuk dat die bekerwedstrijd er nu aankomt, waarin zij en anderen rust kunnen krijgen.”

Doelman Simon Mignolet: “Offensieve spelers kennen altijd goeie en mindere periodes in een seizoen. Ze hebben al alles gespeeld. Woensdag kunnen ze eindelijk eens opzij blijven, in het geval de trainer dat wenst natuurlijk.”

Clement: “Het klopt dat ze minder zijn, maar dat komt vooral omdat ze de lat voor zichzelf zo hoog hebben gelegd met hun prestaties. Die jongens kunnen niet om de drie dagen de beste op het veld zijn. Dat is normaal. Dit keer waren anderen beter, maar dat zie je op andere Europese velden ook. Deinze? Voor mijn periode hier is er tegen hen eens een ‘ongeluk’ gebeurd en dat ben ik niet vergeten. Ik zal geen rust geven om rust te geven, we moeten dit goed bekijken. Dit drukke schema kunnen we evenwel alleen maar overbruggen door te roteren.”

Mignolet redt

Om maar te zeggen: het was heus geen toeval dat de enige twee doelpunten uit de match er telkens na een stilliggende fase kwamen. En zonder die save van Mignolet op een stevige nekslag van Abdoulaye Seck in het absolute slot waren het er drie geweest.

Björn Engels had voor de pauze al gescoord. Op een hoekschop van Birger Verstraete kopte Engels staalhard voorbij Mignolet. De verdediger schreeuwde het uit, liep voorbij het Brugse uitvak, trok een sprint langs de lijn en vormde een hartje voor het Antwerp-publiek. “Ik vond Engels heel goed spelen”, zei Priske. “Al zoekt hij nog om ritme in zijn spel te krijgen.”

Verstraete werd aan de rust gewisseld na een tik op het hoofd in de fase van de gelijkmaker. Er werd gevreesd voor een hersenschudding. Priske wilde er niet al te diep ingaan. “Maar ik hoop dat het niet zo erg is.”

Björn Engels viert een doelpunt tegen zijn ex-club. Beeld BELGA

De 1-1 was hoe dan ook billijk. Meer dan enkele weken terug in het Astridpark, waar de beste kansen voor Anderlecht waren. Het neemt niet weg dat Club dit seizoen nog geen topper kon winnen. Smadelijk onderuit in Gent (6-1), gelijk in Anderlecht en op de Bosuil. Tel daar nog de draws tegen Eupen, Cercle Brugge en OH Leuven bij en je komt aan evenveel wedstrijden zonder zege als overwinningen. Dat is zeker voor Club geen goede balans. “Zulke gelijke spelen hangen af van kleine details”, suste Clement. “Voor hetzelfde geld hadden we nu vier of zes punten meer.”

Niet blind zijn

Daar is het verhaal van het halfvolle glas weer. Club staat nog steeds tweede in de stand – heel wat andere topclubs zouden daar vandaag voor tekenen – en verloor niet op bezoek bij een rechtstreekse concurrent voor de titel. Maar de landskampioen mag in zijn zoektocht naar het beste Club in de Jupiler Pro League evenwel niet blind zijn voor de problemen. Dat blauw-zwart met al dat talent niet eens deel uitmaakt van de top drie van vlotst scorende ploegen – onder meer Union, Eupen en Charleroi doen beter – is toch opmerkelijk.

De vele lofzangen na Paris Saint-Germain en Leipzig vorige maand waren verdiend. De gematigde toon na de pandoering tegen Manchester City was dat evenzeer. Maar stilaan dient Club Brugge ook in de eigen competitie de machtsverhoudingen duidelijk te maken. Dat is het aan zijn status anno 2021 verplicht. Want naast die ene demonstratie aan de Gaverbeek, nadat het licht in Waregem was uitgevallen, kon de titelhouder in zijn tocht doorheen België de hoge verwachtingen nog niet inlossen. Het blijft wachten op een statement.