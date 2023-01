Veel fans had Anderlecht-doelman Bart Verbruggen al, nu komen ook de speelminuten

Hij moet straks een veelvoud opleveren van die 5 miljoen euro die Burnley voor hem veil had deze zomer. Bart Verbruggen is de nieuwe nummer één onder de lat van Anderlecht en keert zondag terug naar de plek waar hij twee seizoenen geleden debuteerde: het Jan Breydelstadion in Brugge.

KDZ en BFA

Je zou het bijna vergeten. Terwijl de extrasportieve storm onverminderd verder raast over het Lotto Park trekt de ploeg zondag naar het Jan Breydelstadion voor de topper tegen Club Brugge. Een resultaat op bezoek bij de aartsvijand zou de gemoederen tijdelijk kunnen bedaren. Sportief zou Anderlecht daardoor niet in nog woeligere wateren belanden. De degradatiezone wenkt. Je wilt het als Anderlecht-supporter niet meemaken dat je de komende weken met het mes op de keel tegen Zulte Waregem en Seraing moet spelen.

Gelukkig weet Bart Verbruggen waar hij aan toe is in Brugge. Sinds vorig weekend is de twintigjarige Nederlander de nieuwe nummer één onder lat bij Anderlecht. Tijdens de winterbreak overtuigde hij coach Brian Riemer van zijn kunnen en duwde hij ex-kapitein Hendrik Van Crombrugge in de rol van doublure.

Het was op 2 mei 2021 dat Verbruggen zijn debuut mocht vieren voor Anderlecht, op speeldag één van play-off 1. Het werd 2-2 op Club Brugge. Vincent Kompany schoof toen verrassend Timon Wellenreuther aan de kant. Verbruggen werkte de play-offs af als eerste keeper, maar moest zijn plek bij het begin van vorig seizoen opnieuw afstaan aan Van Crombrugge.

Weggeplukt bij NAC

Bij Anderlecht zijn ze al jaren rotsvast overtuigd van het talent van Verbruggen. Paars-wit haalde hem eind augustus 2020 weg bij de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Verbruggen trok naar Brussel in het spoor van zijn toenmalige keeperstrainer bij NAC, Jelle ten Rouwelaar. Die werd in het begin van dat seizoen toegevoegd aan de technische staf. Kompany en Ten Rouwelaar zijn altijd heel close gebleven, vandaar dat de ex-doelman van onder meer PSV vandaag aan de slag is als keeperstrainer van Burnley FC.

Het scheelde trouwens geen haar of ook Verbruggen had vandaag onder de lat gestaan bij Burnley. De man van 1,93 meter wordt natuurlijk geprezen om zijn secure handen, maar evenzeer om zijn goede voeten. Een proactief meevoetballende doelman is een must in de ogen van Kompany. Burnley wilde ver gaan voor Verbruggen. Met bonussen kon de transfersom voor Verbruggen oplopen tot 7 miljoen euro. Een veelvoud van de 300.000 euro die paars-wit twee seizoenen eerder zelf had betaald om Verbruggen weg te plukken in Breda.

Hendrik Van Crombrugge (r.) moet wijken voor de jonge Nederlander. Beeld Photo News

Om de lokale krant BN DeStem even te citeren op de dag dat Verbruggen naar Anderlecht verhuisde: ‘Anderlecht berooft NAC van kroonjuweel.’ Ook in Breda waren ze ervan overtuigd dat Verbruggen een grote internationale toekomst wachtte en dan was 300.000 een spotgoedkoop transferbedrag.

Verbruggen was op dat moment ook jeugdinternational. Hij doorliep alle jeugdcategorieën in Zeist, met als hoogtepunt een plaats in de dug-out op het WK U17 in 2019. Maar spelen zat er zelden in. Het leidde tot zenuwachtigheid bij Verbruggen, al probeerde hij het hoofd koel te houden. “Ik kan mezelf helemaal gek maken in mijn hoofd, maar dan kom ik nooit aan spelen toe”, zei hij in een interview. “Als ik hard blijf werken, komt die kans wel.”

Bekerheld tegen Lierse

Ook huidig keeperstrainer Frank Boeckx zag Verbruggen helemaal openbloeien en is fan van de Nederlander. Op Neerpede is iederéén trouwens vol lof over Verbruggen. Hij wordt er omschreven als een sympathieke, hardwerkende prof. Iemand die geduldig op zijn kans wacht. Deels gehard door het leven. Dag op dag twee jaar geleden verloor Verbruggen zijn amper vijftig jaar oude vader.

Intussen heeft de bedeesde jongen van Breda plaatsgemaakt voor een kerel met lef en uitstraling. Speelkansen kwamen er sporadisch in zijn eerste twee seizoenen bij Anderlecht. Geblokkeerd door Van Crombrugge was Verbruggen dan ook snel gewonnen voor een overstap naar de Championship, de Engelse tweede klasse. Maar Anderlecht hield het been stijf en liet hem niet vertrekken.

Op Neerpede zien ze in hem de doelman van de toekomst. In het eerste deel van het seizoen kreeg hij enkel zijn kans in de beker. Herinner u hoe hij op het Lisp tegen Lierse de bekerheld werd in de strafschoppenreeks door zelf de beslissende tegen de touwen te knallen. Vanaf nu krijgt hij dus ook de kans om zich in de kijker te spelen in de Jupiler Pro League. Op termijn hopen ze het dubbele te vangen van wat Burnley afgelopen zomer voor hem veil had.