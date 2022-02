Veel Duivels zijn op de sukkel, blijkt uit een reis rond de velden

De scouts van Roberto Martínez hadden afgelopen weekend weinig werk. Slechts een handvol Rode Duivels is nog eerste keus bij zijn club. Wat leert ons een reis rond de wereld?

Thibaut Courtois: basisspeler

Zijn status is verzekerd bij Real Madrid, Courtois hoeft zich geen zorgen te maken. Topdoelman bij een topclub die de titel ambieert. Tegen Villarreal (0-0) hield hij de nul. Aan hem ligt het niet dat Real sputtert in 2022.

93% speeltijd (3.000 minuten)

Koen Casteels: basisspeler

Een aanvoerder speelt als hij fit is. Casteels is bij Wolfsburg uitgegroeid tot een betrouwbaar sluitstuk. Daar verandert een minder seizoen van zijn ploeg weinig aan.

91% speeltijd (2.370 minuten)

Jan Vertonghen: basisspeler

Zijn gezin heeft het naar zijn zin in Portugal. Vertonghen heeft een slimme carrièrekeuze gemaakt. Benfica is een ploeg naar zijn niveau in de nadagen van zijn loopbaan. Spelen doet hij nog altijd meer dan voldoende.

80% speeltijd (2.798 minuten)

Jan Vertonghen in actie met Benfica. Beeld EPA

Dedryck Boyata: geblesseerd

Op een golfbuggy voerden de dokters hem af. Boyata blesseerde zich eind vorige maand aan de rechterenkel bij Hertha. De zoveelste kwaal. De ligamentblessure is nog altijd niet helemaal hersteld.

52% speeltijd (1.180 minuten)

Jason Denayer: terug uit blessure

De enkel heeft hem maanden parten gespeeld. Vraag is of hij de komende maanden nog veel in actie zal komen bij Lyon nu zijn contract afloopt. Denayer antwoordde nog niet op een voorstel tot verlenging. Hij houdt alle opties open.

42% speeltijd (1.181 minuten)

Toby Alderweireld: basisspeler

Hij traint ’s ochtends extra bij in zijn gym. Alderweireld is in Qatar nog niet met pensioen. Hij hoopt zichzelf scherp en blessurevrij te houden, ondanks een competitie van een lager niveau. Bij gebrek aan concurrentie onbetwist titularis.

88% speeltijd (1.425 minuten)

Timothy Castagne: geblesseerd

Of hij de oefeninterlands in maart haalt, is maar de vraag. De grootste pechvogels onder de Rode Duivels is wel Castagne. Nog minstens een maand staat hij aan de kant na een operatie aan een slecht doorbloede spier. Bij Leicester wachten ze op hem.

58% speeltijd (1.721 minuten)

Thomas Meunier: geblesseerd

Er is er een uit zijn ritme geslagen. Na een meer dan degelijk en regelmatig seizoen spelen de spieren op. Tegen Union Berlin had Meunier nog te veel last van een trap die hij vorig weekend incasseerde. Toen moest hij vroegtijdig naar de kant.

69% speeltijd (2.051 minuten)

Alexis Saelemaekers: invaller

Een slechte eerste helft in de topper tegen Inter heeft hem punten gekost. Voor de tweede match op rij was Saelemaekers invaller bij AC Milan. Op het uur kwam hij concurrent Junior Messias aflossen. Het moment dat hij normaal wordt vervangen.

65% speeltijd (1.948 minuten)

Alexis Saelemaekers. Beeld Photo News

Yannick Carrasco: ziek

Voor de twee keer staat hij met covid aan de kant. Carrasco is minstens een week out na een positieve test. Sowieso moet hij zich weinig zorgen maken. Straks wordt hij ongetwijfeld weer basisspeler bij Atlético.

83% speeltijd (2.383 minuten)

Thorgan Hazard: geblesseerd

Weer een klein probleem dat hem teistert. Veel meer dan zijn oudere broer heeft hij dit seizoen niet gespeeld bij Dortmund. Hij heeft ook vaker in de lappenmand gelegen. Daarbuiten speelt Hazard zonder meer geen goed seizoen.

36% speeltijd (1.033 minuten)

Axel Witsel: basisspeler

Omdat hij niet bijtekent bij Dortmund moet hij zich tevreden stellen met een rol als pendelaar. De ene week op de bank, de andere in de basis. Zondag bij Union Berlin (0-3) mocht hij zich nog eens uitleven, centraal op het middenveld. Speelde een vlekkeloze match.

69% speeltijd (1.909 minuten)

Kevin De Bruyne: bankzitter

Verdiende rust. Tegen Norwich had Manchester City zijn spelmaker niet eens nodig om ruim te winnen (0-4). Voor het eerst sinds december zat hij nog eens op de bank en hij kwam er niet af. Woensdag tegen Sporting start hij in de Champions League.

55% speeltijd (1.822 minuten)

Youri Tielemans: basisspeler

Tielemans kreeg een staande ovatie van het King Power Stadium en een knuffel van zijn trainer. Alles vergeven en vergeten. Na één match op de strafbank wegens een minder vormpeil scoorde Tielemans vanaf de stip (1-1) tegen West Ham, zijn zesde van het seizoen. Leicester verloor na zijn vervanging toch nog twee punten.

77% speeltijd (2.241 minuten)

Youri Tielemans speelt met Leicester 2-2 tegen West Ham. Beeld Photo News

Dennis Praet: geblesseerd

Zijn seizoen zit erop. Praet brak vrijdag op training bij Torino een middenvoetsbeentje. Hij moet in het gips en is tot eind mei out. Hij mist zo ook de interlands in maart. Net als vorig seizoen bij Leicester ziet de voormalige Gouden Schoen een goede periode gedwarsboomd door een blessure.

44% speeltijd (1.080 minuten)

Leander Dendoncker: basisspeler

Een moeilijk seizoensbegin is verteerd. Dendoncker lijkt het type dat een nieuwe trainer altijd eerst moet overtuigen. Na een periode als invaller is hij nu al twee maanden titularis bij Wolverhampton. Scoorde tegen Tottenham (0-2) zijn eerste van het seizoen in de Premier League.

56% speeltijd (1.369 minuten)

Leandro Trossard: bankzitter

Een coronabesmetting heeft hem uit zijn ritme geslagen. De vorige match miste hij, zaterdag bleef Trossard bij Brighton op de bank. Zijn trainer noemt hem een unieke speler. Lang zal het niet duren voor hij weer in de basis staat.

72% speeltijd (1.807 minuten)

Eden Hazard: invaller

Na zijn laatste basisplaats, eind januari, is het weer vechten voor elke minuut bij Real. Zijn invalbeurt was voor de twee week op rij scherp, met de lat die hem van de winnende assist hield (Luka Jovic miste). Gareth Bale kreeg op Villarreal de voorkeur in de basis.

28% speeltijd (866 minuten)

Dries Mertens: invaller

De pech van Mertens heet Victor Osimhen. Sinds zijn Nigeriaanse recordaanwinst terug is uit blessure moet de recordschutter van Napoli vrede nemen met een rol als invaller. Tegen Inter kreeg hij een handvol minuten. Het is wachten op een nieuw contract.

38% speeltijd (1.106 minuten)

Christian Benteke: bankzitter

Een goede seizoensstart kreeg geen vervolg bij Crystal Palace. Verdween in januari op het tweede plan van coach Patrick Vieira. Benteke sloeg een aanbod van Burnley af en kwam afgelopen weekend niet eens van de bank.

47% speeltijd (1.151 minuten)

Romelu Lukaku: basisspeler

Sinds de straf voor dat explosieve interview was hij achtmaal op rij basisspeler bij Chelsea. Het vertrouwen van trainer Thomas Tuchel heeft hij. Lukaku scoorde in de finale van het WK voor clubs (2-1 winst tegen Palmeiras). Afgeremd door blessure en coronabesmetting in eerste seizoenshelft.

53% speeltijd (1.890 minuten)