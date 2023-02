Veel ‘boem boem boem’ leveren Parkers experimenten niet op

Verklaring bij de term tinkerman uit het Engels: een coach of manager die constant experimenteert door zijn formatie, zijn opstellingen wedstrijd na wedstrijd te veranderen.

Het meest bekende voorbeeld is wellicht Pep Guardiola. In 2016 stelde de Catalaan 27 verschillende ploegen op bij Manchester City. Nu goed, met de kwaliteit die hij voorhanden had, hoefde dat niet echt te verbazen.

Claudio Ranieri was de eerste die de bijnaam kreeg in Engeland, overgehouden aan zijn periode bij Chelsea. Begin jaren 2000 wisselde hij geregeld op zoek naar de juiste formatie. “Ik ben de tinkerman, de prutser”, zei Ranieri toen cynisch over zichzelf toen hem werd gevraagd naar het nut van zijn constant wisselende tactiek en opstelling. “Maar dat zal ik blijven doen. Mijn team is net een orkest. Om de symfonie goed te spelen heb ik soms ‘boem boem boem’ nodig en soms wat getjilp.”

Er is een link tussen Parker en Ranieri. De Italiaan haalde de Brugse coach als speler naar Chelsea. Ook bij Fulham werkten de twee samen, Ranieri als T1 en Parker als T2.

Geen automatismen

Het probleem bij Club is: de vele wissels werken niet. Ze hebben bovendien een impact op het vertrouwen van de spelers en vooral op de automatismen. Tot nog toe zat de Engelsman negen wedstrijden in de dug-out. Geen enkele keer stelde hij hetzelfde elftal op. In sommige gevallen door blessures of schorsingen, maar veelal waren het persoonlijke keuzes.

In het verleden stond Parker nochtans niet bekend als iemand die zomaar zijn ploeg door elkaar gooide. Bij Bournemouth was hij eens vijftien wedstrijden ongeslagen. In de Engelse pers stond toen te lezen dat hij genoot van consistentie en dat er weinig veranderingen te zien waren in de teamselectie en de formatie waarmee hij aan de wedstrijd begon.

Toen Parker onlangs zijn eerste groot interview gaf aan de Belgische media zei hij: “Hoe ik mijn team wil zien spelen, is bij momenten ingewikkeld. Ze moeten voetballen met een bepaalde mentaliteit. Dat was zo bij Fulham en Bournemouth, dat was er onderdeel van the journey.” Om eraan toe te voegen. “De club heeft iemand binnengehaald met een duidelijk idee, een duidelijke filosofie over hoe ik wil dat wij voetballen. Dat probeer ik nu te implementeren.”

Dat is hem in die anderhalve maand veel te weinig gelukt. De komende weken moet duidelijk worden in hoeverre hij de kleedkamer nog meekrijgt in zijn filosofie. De tijd van experimenteren is voorbij; de tinkerman moet nu gaan voor stabiliteit. Zondag wacht alvast een belangrijke match tegen AA Gent met het oog op play-off 1.