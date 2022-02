Vanzeir verschijnt meteen voor disciplinair comité

Met een videoboodschap op Instagram verontschuldigde Vanzeir (23) zich voor zijn gedrag. “Het was een foute reactie. Ik wil het op geen enkele manier goedpraten en zou het zelf nooit accepteren in het voetbal.”

Vanzeir heeft in de tussentijd verschillende keren contact gehad met Ozornwafor. Zaterdagavond ging hij naar de kleedkamer van Charleroi om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. De verdediger was toen al naar het ziekenhuis.

Uit de routinecontroles bleek dat Ozornwafor niets had gebroken. Dokters stelden ook geen hersenschudding vast, ondanks dat de medische staf van Charleroi had vastgesteld dat Ozornwafor twee keer kort het bewustzijn had verloren.

Zondag was Ozornwafor alweer thuis. Hij hernam ook al voorzichtig de training. De kans bestaat dat de Nigeriaan speelklaar is wanneer Charleroi het vrijdag tegen Beerschot opneemt.

“Ik ben opgelucht dat hij oké is”, zei Vanzeir. “Ik wens hem het allerbeste.”

Tot acht weken

Er kwam na het weekend geen schorsingsvoorstel. Een vuistslag levert normaal gezien een minnelijke schikking van vier speeldagen op. Maar wanneer het bondsparket vindt dat een strengere straf op zijn plaats is gaat de zaak rechtstreeks naar het disciplinaire comité. Dat comité behandelt de zaak vandaag. Union kan daartegen in beroep gaan en dan komt de zaak voor de disciplinaire raad, die een andere samenstelling heeft. Dan volgt de uitspraak in principe vrijdag. De straf kan oplopen tot acht weken schorsing.

Het bondsparket lijkt in zijn argumentatie wel aan te sturen op een zware straf. “Het enige element dat in zijn voordeel spreekt, is de afwezigheid van precedenten.”