Vanthourenhout weet: laat de fiets het werk doen op sneeuw

“Zit mijn seizoen erop? Is mijn klassement om zeep?”, krijste Fem van Empel zaterdagmiddag terwijl ze al rillend in de sneeuw lag. De Nederlandse leider in de wereldbeker werd op een brancard weggedragen.

Een uur later moesten de Italiaanse hulpdiensten opnieuw uitrukken. Opnieuw voor een renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Op het gladde parcours had Eli Iserbyt een schuiver gemaakt, pal op zijn knie.

De schade lijkt mee te vallen. Iserbyt vloog gisteren naar Spanje, waar hij aan deel twee van zijn ingeplande stage begint. Hij heeft nog pijn, maar verder onderzoek is wellicht niet nodig. Voor Van Empel is dat wel het geval. Zij vloog gisteren naar Nederland, vandaag trekt ze naar het ziekenhuis voor een check-up van haar dijbeen. “Haar beide knieën zijn bont en blauw, plus flink opgezwollen. Ze voelt zich ook misselijk, maar kon wel wat lichte beweging doen”, zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen.

Beter contract

Toch kon Mettepenningen dit weekend van zijn favoriete champagne nippen, dankzij Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen liet aanvankelijk het commando aan de Zwitser Kevin Kuhn, maar voerde halfweg cross de forcing en kwam solo over de streep. De vijfde zege van dit seizoen voor de West-Vlaming.

Vanthourenhout verlengde deze maand zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal tot eind 2025. Alpecin-Deceuninck had ook verregaande interesse en deed hem een mooi bod, waardoor Mettepenningen uit zijn pijp moest komen.

Wout van Aert, afwezig in Val di Sole wegens ploegstage met Jumbo-Visma) analyseerde dat Vanthourenhout in vergelijking met de voorbije jaren een killer is geworden. In het verleden durfde hij op de beslissende momenten nog eens te choken, dit jaar niet meer. Ook niet op een glad sneeuwparcours. Vanthourenhout: “Iedereen maakte foutjes, het was de kunst om er zo weinig mogelijk te maken. Op dit parcours moet je de fiets het werk laten doen. Als je te veel probeert om tegen te sturen val je.”

Vanthourenhout houdt van crossen op een ijzige of gladde bovenlaag. “Bij de beloften werd ik wereldkampioen in gelijkaardige omstandigheden. Maar noem mij geen iceman. Dat is en blijft Tom Meeusen, ook al is die net gestopt.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Van deze generatie crossers is Michael technisch de meest onderlegde. Ik schat zijn techniek zelfs hoger in dan die van Mathieu van der Poel. Hij maakt weinig foutjes en neemt amper risico’s.”

Betere voorbereiding

Die techniek had de neef van de bondscoach altijd al. Waarom koppelt hij die pas deze herfst aan zeges? “Omdat veldrijden naast techniek ook om conditie gaat. De voorbije jaren was Michael te nonchalant in de zomer. Hij liet het tijdens de voorbereiding op het veldritseizoen soms wat hangen. Vorig jaar heeft hij de klik gemaakt en is hij efficiënter geworden tijdens de voorbereiding, waardoor hij zijn techniek kan koppelen aan een hoger vermogen.”

De renner beaamt: “Ik ben iets professioneler geworden. Vroeger reed ik in de wegkoersen gewoon mee om de hoop te vullen. Nu probeer ik ook in de zomer goede uitslagen te rijden.”

De komende weken zullen we geen sneeuwparcours meer krijgen. Maar ook zonder ijs wordt Vanthourenhout een gevaarlijke klant voor Van Aert en Van der Poel. “De power van Wout of Mathieu heeft hij niet, maar in een cross als Gavere kan hij dat compenseren met zijn techniek.”