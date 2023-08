Vanthourenhout: ‘Absolute toppers hebben elkaar nodig om zelf wereldkampioen te kunnen worden’

Inzetten op meerdere kopmannen: het draaide op een WK al vaak verkeerd uit. Vraag het de Italianen maar, zij wachten al vijftien jaar op een opvolger van Alessandro Ballan. Toch is de Belgische weelde volgens bondscoach Sven Vanthourenhout zondag een troef in Glasgow.

“Ik was het grootste vraagteken na een maand zonder koers. Maar ik denk dat er genoeg antwoorden zijn gekomen”, zei Remco Evenepoel zaterdagavond in San Sebastián. Sven Vanthourenhout (42) twijfelde naar eigen zeggen geen seconde aan zijn vormpeil. “Tuurlijk was het van het BK geleden dat hij nog eens in actie kwam. Evenepoel moest die periode puur met training overbruggen en ervoor zorgen dat hij gezond bleef. Maar wat voor hem oké is, volstaat ook voor mij. San Sebastián bewees nogmaals dat hij na een stage altijd meteen klaar is om te koersen én te scoren.”

De acht andere Belgische WK-gangers hebben een slopende Tour in de benen. Dreigt hun dat zondag parten te spelen?

“Dat verwacht ik niet. Evenepoel zal de meest frisse zijn. Anderzijds heeft de rest wel de nodige hardheid kunnen kweken, wat ook een voordeel kan zijn in dit lange, lastige WK. Het houdt elkaar in evenwicht.”

Evenepoel windt er geen doekjes om: hij gaat voor een verlenging van zijn wereldtitel.

“Gelijk heeft hij. Tof dat hij zo enthousiast is en uitkijkt naar Glasgow. Maar dat is niet nieuw voor mij, zijn intentie is me al enkele weken bekend.”

Dat wordt drummen voor de regenboogtrui. Ook Wout van Aert en Jasper Philipsen willen winnen.

“Ja, maar ook absolute toppers hebben elkaar nodig om zelf wereldkampioen te kunnen worden. Ik gaf dat vorig jaar al aan in Wollongong. Net zo’n supersterk trio verhoogt onze kansen op succes. Wat het zeker niet tot een evidentie maakt. De concurrentie is moordend, er wacht ons een felle strijd.”

Drie hanen op hetzelfde erf gelijkstemmig laten kraaien, het lijkt geen simpele opgave.

“Neen. Vooraf duidelijke afspraken maken over wie precies waar en wanneer zijn moment kan grijpen, dat wordt belangrijk. Philipsen moet bijvoorbeeld niet op zestig kilometer van de finish al anticiperen om Evenepoel en/of Van Aert voor te zijn. Eens ze uit hun rol treden, riskeren ze het zichzelf moeilijk te maken. Maar ik verwacht daar eerlijk gezegd weinig problemen mee.”

Logischerwijs denken we aan de volgorde Evenepoel-Van Aert-Philipsen in het uitkiezen van zo’n momentum.

“Oké, maar dan gaan we enkel uit van de interne hiërarchie, terwijl er een situatie kan ontstaan die de controle bemoeilijkt en waarin je verplicht wordt te schakelen. Zie de Fransen vorig jaar. Ze braken de koers al vroeg open, waardoor op een gegeven moment een groep voorop raakte mét Van Aert maar zónder Evenepoel. Uiteindelijk troepte alles wel weer samen. Je kunt dan wel een bepaalde volgorde bepalen, maar je moet ook wakker blijven voor de manier waarop de concurrentie koerst. En flexibel zijn.”

Remco Evenepoel troeft Pello Bilbao af in de Clásica San Sebastián. Beeld Photo News

‘Ik ga op het WK niet achter Mathieu van der Poel aan’, gaf Philipsen mee tijdens de Tour. Ploegbelangen zijn elk jaar een item. Houdt u er rekening mee?

“Ergens wel, ja. Al denk ik dat dat tien, vijftien jaar geleden meer meespeelde dan vandaag. Oké, Leuven 2021 ligt vers in het geheugen. Daar ontbrak het Evenepoel op dat vlak nog aan ervaring, zijn jeugdig enthousiasme haalde de bovenhand. Dat werd gelinkt aan de zege van Julian Alaphilippe en ook Patrick Lefevere gaf nog eens zijn visie op de feiten. Maar toen was toen, nu is nu. Ik heb alle vertrouwen in deze groep. Die uitspraak van Philipsen kwam ongelukkig. We hebben hem daarop aangesproken en hij is daar al van teruggekeerd. Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen streven naar één en hetzelfde doel: een nieuwe Belgische wereldkampioen afleveren.”

Tussen de lijnen lezen we: u hebt extra gehamerd op die eendracht?

“Wie me kent, weet intussen: ik zou daar jongens voor thuislaten. Dat méén ik. Maar nogmaals, met deze generatie lopen we het risico op stoorzenders veel minder. Al vier, vijf weken hebben we een whatsappgroepje, waarin de banden met elkaar worden aangehaald en er ruimte is voor humor en grapjes. Zo werd Van Aert, Philipsen of Campenaerts tijdens de Tour al eens opgenaaid door de anderen.

“Mensen zitten tegenwoordig ook heel dicht op het gebeuren, hé. In tijden van sociale media en tv-lives van start tot finish blijft niks meer verborgen. Iedereen kan zijn verhaal doen, zijn eigen mening verkondigen.”

Welk soort parcours krijgen we in Glasgow?

“271,1 kilometer, 3.570 hoogtemeters. Een uitputtingsslag dus. Het lokale stadscircuit, van bocht naar bocht, eens breed en plots weer smal, zal de groep continu op een lint trekken en ervoor zorgen dat de deur achteraan openstaat. Positionering wordt belangrijk. Daar hebben we wel het materiaal voor. De Lampaerts, Stuyvens en Frisons dezer wereld zijn het gewoon om in de klassiekers te vechten voor hun stek. Eens de 200 kilometergrens voorbij blijven enkel de allerbesten over.”

Mogen we hopen op eremetaal en wereldtitels in alle mannelijke categorieën?

“Absoluut. En dat in de twee disciplines: wegrit en tijdrit. De meest recente UCI-wereldranking spreekt alvast voor zich, wat de elite betreft: Evenepoel op twee (na Tadej Pogacar, JDK), Van Aert op drie, Philipsen op vijf. Wat een weelde! Maar ook bij de U23 en junioren is die ambitie meer dan gewettigd. We moeten ze zonder schroom durven uitspreken, zonder de stellige zekerheid dat we straks met tien medailles terugkeren naar België.” (JDK)