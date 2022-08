Vanhaezebrouck wijst naar VAR na nederlaag tegen Antwerp

“Er wordt volop geschoten op Laforge, maar hij heeft het al bij al niet zo slecht gedaan”, zei Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie. “Zijn slechtste beslissingen waren de penaltyfout op Cuypers, die er overduidelijk geen was, en de fase in het slot met Depoitre. De verdediger maakte een duikende beweging om Depoitre af te houden. Toch werd er een fout tegen ons gefloten. Dan voel je het voetbal niet goed aan als ref. Er werd ons een open kans ontnomen.”

Maar er was in deze match vooral overdreven VAR-werk, vond de coach van AA Gent. “De handsbal voor de eerste strafschop, bijvoorbeeld. De scheids wijst naar de stip, maar wordt overruled. Wel, ik heb geen enkel duidelijk bewijs gezien dat Almeida’s hand buiten de zestienmeter was. Ik begrijp niet waarom de VAR tussenkwam, het was geen clear error.”

Antwerp kreeg ook een strafschop na contact tussen Odjidja en Yusuf. “Nochtans oordeelde Laforge aanvankelijk dat het te licht was voor een penalty”, aldus Vanhaezebrouck. “Toch voelde de VAR zich geroepen om tussen te komen. Dit is belachelijk.”

Vanhaezebrouck had zijn spelers nochtans gewaarschuwd voor de match, vertelde hij. “‘We weten wie de ref is, geef hem geen kans om te fluiten.’ Maar we hebben hem die kans gegeven. Odjidja heeft op Yusuf zijn tenen gestaan. Dat had hij niet moeten doen.”

De Buffalo’s speelden ook zelf geen topmatch. Waar lag het aan? “Drie dagen na een Europese wedstrijd waren beide ploegen goed gerecupereerd. Ook wij toonden een goede reactie na de Europa League-uitschakeling, alleen hebben wij niet gewonnen. Na de 1-0 hielden we het momentum niet lang genoeg vast tegen een stevige ploeg. De gelijkmaker gaven we te makkelijk weg. In de tweede helft kozen we te laat voor power play. Maar zelfs met Lemajic in de ploeg bleven we breien, terwijl we niet de kwaliteit hadden om er technisch doorheen te komen. Na de blessure van Tissoudali missen we een tovenaar die uit het niets een kans kan creëren.”

AA Gent pakt acht op vijftien. “Ons doel was tien op vijftien”, klonk het. “Als de VAR op de openingsspeeldag in Standard de scheidsrechter had gecorrigeerd, dan hadden we daar gewonnen. En dan hadden we ons doel bereikt.”

Twee spitsen

Bij Antwerp was het dit seizoen doorgaans Michael Frey of Vincent Janssen in de spits. Enkel in de slotfase van de Europese thuismatch tegen Drita stonden de twee al eens samen op het veld. Op AA Gent volgde de eerste gezamenlijke basisplaats. Trainer Mark van Bommel ruilde voor de gelegenheid zijn favoriete 4-3-3-veldbezetting in voor een 3-5-2.

“Je kunt niet elke match je spelsysteem veranderen, maar soms word je door ‘personeelsproblemen’ en de manier van spelen van de tegenstander in een bepaalde richting geduwd”, legde Van Bommel zijn keuze uit. “Ik vond trouwens dat het in de eerste helft tegen Gent prima liep met die twee centrale aanspeelpunten.”

Het was niet zo dat Frey en Janssen elkaar constant aanspeelden, maar ze scoorden wel allebei. Voor Janssen was het overigens zijn eerste officiële treffer in Antwerpse loondienst. Toch zit er niet meteen een vervolg aan te komen op de combinatie Janssen-Frey. Kort voor de rust greep Frey naar de kuit en ging hij geblesseerd naar de kant. “Woensdag komt zeker te vroeg”, sprak Van Bommel. De verwachting is zelfs dat Frey enkele weken aan de kant zal staan.