Vanhaezebrouck verder op weg naar Anderlecht: Hein onderhandelt in Neerpede

Dat Hein Vanhaezebrouck de nieuwe trainer van Anderlecht wordt, is een publiek geheim. Vanavond zat HVH, die vorige week woensdag zijn ontslag als coach van AA Gent in de Ghelamco Arena bekendmaakte, vier uur lang samen met de top van paars-wit op het oefencomplex in Neerpede. Om 21u wandelde Hein samen met Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck naar buiten. Weer van de partij was Heins makelaar Mogi Bayat, die in zijn Mercedes G-jeep ook de chauffeur van dienst was. In zijn technische staf hoopt Vanhaezebrouck naast zijn vertrouweling Karim Belhocine ook Yves Vanderhaege als hulptrainer te verwelkomen. Vanderhaeghe werd twee weken geleden ontslagen als trainer van KV Oostende.

