Vanhaezebrouck triomfeert, maar denkt ook aan toekomst: ‘Ik wil geen garanties, wel duidelijkheid’

Zeven jaar nadat hij AA Gent naar de landstitel leidde, bezorgt Hein Vanhaezebrouck de Buffalo’s opnieuw een prijs. De architect van AA Gent triomfeert na de bekerzege tegen Anderlecht, maar hij denkt ook aan de toekomst.

Je zag vlak voor de finale Laurent Depoitre uitvallen. Een enorm belangrijke schakel in het spel van AA Gent. Wat ging er op dat moment door je heen?

“We hebben heel snel gereageerd op het uitvallen van Laurent. Voor hemzelf is het absoluut dramatisch om zo uit te vallen, maar de pijn is verzacht door het feit dat we de beker gepakt hebben. Mijn reactie was meteen: dit is nu zo, daar kunnen we niets aan veranderen. Het gebeurt zelden dat iemand die de laatste sprint trekt tijdens de opwarming, iets in zijn kuit voelt schieten. Ik heb direct tegen de groep gezegd: ‘Laurent kan er niets meer aan doen, maar wij wel. Wij gaan die beker winnen voor Laurent. We hebben al vaker bewezen dat wij in staat zijn om een goede prestatie te leveren als er iemand uitvalt. We zijn er ook vol ingegaan. De groep heeft dat goed gedaan en is uiteindelijk beloond.”

Maakt dit het hele seizoen goed?

“Met onze 62 punten was je vorig jaar los tweede geweest in de competitie. Je kan niet zeggen dat we het in de competitie slecht gedaan hebben. We hebben in Europa gedaan wat we moesten doen en we hebben dat ook in de beker gedaan. Wat mij betreft is dit een heel goed seizoen. Wij zijn de ploeg met de meeste matchen in België. Mike Ngadeu was voor mij de beste man. Hij heeft de meeste minuten van iedereen in de hele wereld. En dan nog zo’n partij spelen. Uiteindelijk was hij bijna nog de schlemiel door een penalty te missen. Gelukkig heeft Roef dat voor hem rechtgetrokken. Davy beseft ook hoe belangrijk Mike voor hem is. Mike krijgt groot respect van mijn kant.”

Gent had geen al te best penaltyverleden. Hoe verklaar je dat het deze keer wel lukte?

“Als we geen Champions’ play-offs spelen, is dat misschien omdat we redelijk wat penalty’s gemist hebben. Maar we zijn er blijven op oefenen. We hebben iedereen ook tips meegegeven om te zoeken wat de beste manier was om een penalty te trappen. Dat verhaal dat Gent geen penalty’s kan trappen, kunnen we hiermee ook vergeten.”

Je bent voorbereid op strafschoppen als je naar een bekerfinale gaat, maar hoeveel van je oorspronkelijke penaltytrappers stonden er nog op het veld toen het zover was?

“Ik had geen lijstje. Ik had er tien die konden trappen. Die waren allemaal goed. Wij geraakten dan ook niet in paniek als er één moest vervangen worden. Ik had geen schrik om naar nummer zes, zeven of acht te moeten gaan. Mijn spelers zijn daarin geëvolueerd, iedereen was gefocust.”

Zou het kunnen dat een trainer die de beker wint zijn contract niet verlengt?

“Dat hangt ervan af. We zien wel. Ik wou deze bekerfinale in alle rust kunnen voorbereiden. Alle geruchten die de ronde deden, waren pogingen om iets te lanceren. Er is in se niets. Ik ben oud en hopelijk wijs genoeg om de goede beslissing te nemen. Bij mij hangt het niet zozeer af van mezelf. Wel van de vraag waar we met Gent naartoe gaan. Wat kunnen we betekenen de volgende jaren? Dat is voor mij een belangrijke vraag. Iedereen kent de situatie van Gent. Je mag ook niet vergeten van waar we in anderhalf jaar komen. Toen zaten we in een heel andere situatie, nu zitten we weer een klein beetje terug bij de mensen.

“Als je me vraagt of dit een club is waar ik graag ben, dan zeg ik ja. Maar we moeten wel zien dat we die lijn kunnen doortrekken naar volgend seizoen. Als je moet leven naar de realiteit, dan heb ik daar totaal geen probleem mee. Maar als de realiteit is dat het heel moeilijk is, dan moet je dat wel zeggen. Je kan niet gaan claimen dat je moet meedoen met de absolute topploegen als je gebonden bent aan beperkingen. We hadden met nieuwjaar nog graag iets gedaan en dat ging gewoonweg niet. Ik snap dat. Maar dan is mijn vraag wel: waar gaat het volgend jaar en het jaar daarna naartoe? Ik weet dat het misschien niet makkelijk is om die vraag te beantwoorden, maar ik heb ze toch gesteld.”

Kan deze bekerwinst iets aan de situatie veranderen?

“Dat weet ik niet. Het garandeert wel Europees voetbal. Laatste voorronde Europa League, als je verliest de Conference League tot december. Dat is toch een garantie van extra inkomsten vanuit Europa. De bekerwinst op zich zorgt ook al voor extra inkomsten. Iedere cent is meegenomen. Dat was voor Anderlecht ook zo geweest. Je kan moeilijk van mensen vragen om garanties te geven, maar ik wil wel duidelijkheid. Wat kunnen we? Daar wil ik antwoorden op.”