Vanhaezebrouck in Gents topoverleg: "Dit is wat we wekelijks doen"

Meer animo dan normaal op een doordeweekse dinsdagavond in de Ghelamco Arena. Daar zit het Gentse triumviraat Ivan De Witte, Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck samen voor hun wekelijkse bespreking. Na de nieuwe thuisnederlaag van de Buffalo's tegen Zulte Waregem en het opvallende commentaar van HVH na de match ("Ik moet eens goed nadenken") wordt er gespeculeerd over de toekomst van Hein in Gent. In het in het stadion gevestigde restaurant Horseele is er een uitgebreid gesprek gaande. "Dit is niet meer of minder dan wat we wekelijks doen", was het enige wat Vanhaezebrouck vooraf kwijt wou.