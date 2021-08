Vanhaezebrouck heeft veel reden tot tevredenheid na zege tegen KV Mechelen

AA Gent heeft zijn eerste competitiezege beet, maar Hein Vanhaezebrouck ziet meer winstpunten dan dat. De Buffalo’s wisten ruim 14.000 fans te vermaken met attractief voetbal. Alleen de efficiëntie voor doel mag nog wat omhoog.

Om resultaten te halen, moet je as goed zijn. Die wás goed tegen KV Mechelen. Laat ons beginnen bij Sinan Bolat. Een terugspeelbal van Godeau was het moeilijkste wat hij voor rust moest verwerken, maar in de tweede helft pakte de Gentse doelman uit met twee uitstekende saves. Dat zegt veel over de focus waarmee Bolat staat te keepen. En dan was er nog de luciditeit waarmee hij helemaal op het einde de counter voor de 2-0 lanceerde. Bolat mocht zijn aandeel opeisen.

Dat gold ook voor Michaël Ngadeu, die zijn defensie voortreffelijk op slot hield. De Kameroener was beresterk in de duels, hij organiseerde de boel achteraan en hij voetbalde uit met veel overzicht. Daarbovenop maakte hij ook nog eens de openingsgoal, met een bom in het dak van het doel, vanuit een scherpe hoek.

“Als ik het de voorbije weken over efficiëntie had, dan doelde ik daarmee niet alleen op mijn spitsen”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Ik verwacht ook goals van mijn middenvelders en mijn verdedigers. Okumu scoorde in Riga, ‘Mike’ vandaag. We zijn op de goede weg.”

Nog in de as, was ook voor Vadis Odjidja een sleutelrol weggelegd. De aanvoerder van de Buffalo’s voetbalde de voorbije weken naast Julien De Sart, maar tegen Mechelen schoof Vanhaezebrouck hem door naar de ‘tien’. Odjidja zocht daar steeds goed de ruimte, om vervolgens met passes te strooien die de score veel hoger hadden kunnen doen oplopen dan de 2-0.

Vanhaezebrouck is blij met wat hij van zijn aanvoerder zag. “Vadis kan de twee posities spelen. Hij heeft ook hard gewerkt, in de zoveelste match voor hem. Hij heeft echt wel mentaliteit getoond. De luxe met Vadis is dat hij zowel lager als hoger tot zijn recht kan komen. We kunnen met hem vele kanten uit. Het is altijd opletten voor zijn belasting, maar die is al een stuk verbeterd. Vorig seizoen was hij niet in staat om die opeenvolging van matchen te doen. Nu heeft hij een hele goede voorbereiding doorgemaakt. Nu is hij wel inzetbaar op donderdag en zondag.”

“Af en toe zullen we hem ook wel eens rust moeten gunnen, maar daarvoor hebben we een kern samengesteld waarbij iedereen eens een keer in de tribune kan zitten. Dat moet net de sterkte zijn van onze kern. En dan ga je inderdaad roteren.” Dat roteren resulteerde tegen Mechelen niet in kwaliteitsverlies. Niemand viel uit de toon. “We wisten dat we na onze verplaatsing van donderdag mentaliteit en karakter moesten tonen”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik heb de spelers vooraf gezegd dat ze tot het uiterste moesten gaan. Ik kan ze achteraf alleen maar feliciteren.”

De voorbije weken kloeg Vanhaezebrouck wel eens over de manier waarop AA Gent zijn wedstrijd aanvatte. Uitgerekend na een Europese uitmatch viel daar niets van te merken. Gesteund door een enthousiast thuispubliek voetbalde AA Gent gretig vanaf de eerste minuut. De Buffalo’s hielden ook voor de tweede keer op rij de nul. “We hebben scherp verdedigd en weinig weggegeven”, zag Vanhaezebrouck ook daar winstpunten.

Als er al één minpunt was, dan wel dat Gent de wedstrijd pas in blessuretijd in een beslissende plooi legde. En dat in een partij waarin het voor rust al een flinke kloof had kunnen slaan. “We hebben het nog niet genoeg afgemaakt. Maar we hadden 19 pogingen op doel, waarvan acht binnen de palen. Dat zit tegen 40 procent, terwijl het in de vorige matchen maar op 18 procent zat”, aldus Vanhaezebrouck.

De oplossing voor dat gebrek aan efficiëntie zou in de vorm van Thomas Henry moeten komen. De besprekingen tussen de Buffalo’s en OH Leuven gaan de goede kant uit, maar over de vraagprijs van 6 miljoen euro is er nog geen eensgezindheid.

De voorbije weken werd het in Leuven ‘onwaarschijnlijk’ genoemd dat Henry zou vertrekken naar een andere Belgische club. Er werd geschermd met aanbiedingen van Swansea en Celtic Glasgow. Intussen veranderde men bij OHL van mening. In de Schotse pers liet Paul Tait – vertegenwoordiger van Henry voor de UK – optekenen dat “Gent in polepositie ligt”.