Vanhaezebrouck heeft nog geen assistent bij Anderlecht

Yves Vanderhaeghe noch Nicolas Frutos wordt de assistent-trainer (T2) van Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht. Dat is bekendgemaakt bij de voorstelling van Vanhaezebrouck, die voor drie jaar tekende bij paars-wit.

Nicolas Frutos, die Anderlecht de voorbije vier wedstrijden onder zijn hoede had na het vertrek van de Zwitser René Weiler, heeft bedankt om T2 te worden. "Frutos heeft het voorstel om persoonlijke redenen afgewezen", aldus Herman Van Holsbeeck, de sportief manager van paars-wit. "We zijn met hem overeengekomen zijn contract te beëindigen."

Ook Yves Vanderhaeghe, die midden september ontslagen werd bij KV Oostende, bedankte voor de functie. "Hij heeft beslist zijn carrière als T1 voort te zetten", zei Van Holsbeeck daarover.

Vanhaezebrouck leidt vanaf woensdag de trainingen in Anderlecht. Hij beleeft zijn vuurdoop op vrijdag 13 oktober, wanneer Anderlecht voor de competitie naar KV Mechelen trekt. Op woensdag 18 oktober neemt hij voor het eerst plaats in de Anderlechtse dug-out in het Constant Vanden Stockstadion voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (PSG).

Dominant voetbal

De nieuwe trainer wil alles inzetten op dominant voetbal, zo zei hij tijdens zijn voorstelling. "Alle respect voor René Weiler, die met reactievoetbal toch kampioen werd, maar ik heb een andere visie. Ik vind dat Anderlecht in België dominant voetbal moet brengen. Het doel wordt om goede resultaten te halen met dominant voetbal."

Vanhaezebrouck benadrukte vanmiddag ook dat er op het moment van zijn vertrek bij Gent nog geen sprake was van Anderlecht. "Ik ben nooit een opportunist geweest", klonk het. "Als Weiler hier nog trainer was, dan zat ik nu thuis, misschien tot het einde van het seizoen, en dan was mijn vrouw heel blij geweest."