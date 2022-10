Vanhaezebrouck hamert op communicatie bij stilstaande fases

Gent haalde afgelopen weekend in de Jupiler Pro League zwaar uit bij Eupen (0-4) en Hein Vanhaezebrouck wil die lijn in de Conference League doortrekken. “Ik heb goede zaken gezien, maar de match duurde eigenlijk slechts één helft”, zei Vanhaezebrouck op een persmoment in Stockholm. “Er was veel drive en efficiëntie. Nu moeten we bevestigen, zowel tegen Djugardens als zondag tegen KV Mechelen.”

In de heenmatch scoorde Djurgardens de enige goal van de wedstrijd op een stilstaande fase. “Dat overkomt ons doorgaans niet vaak”, vervolgde de Gentse T1. “Ons probleem ligt op vlak van communicatie. Als iemand in de fout gaat op zo’n fase missen we een andere speler die het herstelt. We beschikken niet over grote sprekers. Vorig seizoen was ik jaloers op hoe Beerschot communiceerde op het veld. Jammer genoeg zitten ze nu in tweede klasse. Niets is dus zaligmakend, maar we werken eraan.”

Djurgardens voert de poule aan met zeven punten uit drie duels, voor Molde en Gent (elk 4). Shamrock Rovers (1) sluit de rij. “Niet doorstoten zou een mislukking zijn.”

AA Gent moet het vanavond zonder Sven Kums, Andreas Hanche-Olsen en Alessio Castro-Montes doen. Die eerste twee waren er zondag door blessureleed ook al niet bij in Eupen. Castro-Montes liep in de Oostkantons een scheurtje in de hamstrings op en lijkt voor verschillende weken out. Aanvaller Tarik Tissoudali ligt nog een hele tijd in de lappenmand met een zware knieblessure.

Djugardens - AA Gent om 18.45 uur