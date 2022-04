Vanhaezebrouck bolt niet rustig uit omdat contract afloopt

Het contract van Vanhaezebrouck (58) bij AA Gent loopt af, maar dat belet hem niet om de toekomst voor te bereiden. “Het is niet omdat je de beker hebt gewonnen dat je moet stilstaan. Er zijn nog zes wedstrijden, er komt ook een nieuw seizoen aan. Wij moeten lessen trekken en stappen zetten naar de toekomst toe. Ik denk niet: nog een paar weekjes en dan ben ik ervan af.”

Zelf lost de coach weinig over de aanslepende contractsituatie. “Op een bepaald moment zullen we wel communiceren, maar je hoeft het hele proces van de onderhandelingen niet constant te becommentariëren. Wij zijn niet gehaast, al willen we ook niet slenteren. Of ik al gecontacteerd ben door andere clubs? Ik ga daar geen antwoord op geven.”

Depoitre out

AA Gent zal het in de play-offs zonder Laurent Depoitre en Andrew Hjulsager moeten doen. Beiden hebben een scheur in de kuit. Andere spelers zoals Vadis Odjidja, Matisse Samoise en Tarik Tissoudali liepen wat ‘blikschade’ op in de bekerfinale.

“Ik zie geen reden om die spelers aan de kant te houden. Het is niet dat we ze moeten sparen voor de finale van de Conference League over een paar weken. We hebben een hele sterke reeks neergezet, dat gaan we niet zomaar weggooien. Ik wil die matchen winnen. Dat gevoel heb ik ook bij de groep. Zij trainen gretig, zij willen het seizoen absoluut in schoonheid eindigen.”

Zondag tegen Genk hoopt Vanhaezebrouck op veel volk. “De beker wordt voor de match op het veld gedragen, er zijn signeersessies met de spelers achteraf en fotomomenten. Wij gaan proberen om er een galamatch van te maken.”