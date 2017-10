Vanhaezebrouck: "Alles in mijn pennenzak kleurde paars-wit"

De voorstelling van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht is boeiend van de eerste tot de laatste minuut. Hij spreekt over elk onderwerp, als het even kan zelfs in de derde persoon. "Mijn ambitie? Ervoor zorgen dat het stadion helemaal vol zit."

Het welles-nietesspelletje rond de komst van Hein Vanhaezebrouck (53) naar Anderlecht zit er eindelijk op. "Maar eigenlijk was ik van plan rust te nemen na mijn vertrek bij AA Gent", zegt Vanhaezebrouck. "Dat ik hier toch zit? Dat is de schuld van Anderlecht. Zij konden niet wachten. Anderlecht toonde enkele jaren geleden al interesse, maar toen is het niet gelukt. Misschien wilden ze daarom nu niet te lang wachten. Maar pas nadat ik Gent had gezegd dat ik zou stoppen, heeft Anderlecht de gesprekken aangeknoopt."