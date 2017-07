McLaren klimt uit de put: Vandoorne haalt voor het eerst Q2 en start morgen als dertiende, Bottas pakt pole

In Q2 eindigde voor Vandoorne vervolgens het verhaal. Onze landgenoot vestigde met 1:06.316 de dertiende tijd en eindigde net achter ploegmaat Fernando Alonso (1:06.158). Twaalfde en dertiende op de startgrid morgen: bemoedigende signalen voor McLaren-Honda, dat langzaam maar zeker uit een diepe put klimt.



Deze voormiddag, tijdens de derde en laatste vrije oefensessie, zette Vandoorne ook al de dertiende chrono neer. De West-Vlaming legde op de Red Bull Ring in Spielberg in zijn McLaren-Honda zeventien ronden af. Hij noteerde daarbij een tijd van 1:06.578.



De pole was in Oostenrijk een prooi voor de Fin Valtteri Bottas, die voor de tweede keer in zijn carrière (na de GP van Bahrein eerder dit jaar, red.) het peloton mag aanvoeren. De Duitser Sebastian Vettel reed de tweede tijd, de Brit Lewis Hamilton de derde. Als gevolg van een gridpenalty moet Hamilton de race wel als achtste aanvangen.