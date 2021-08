Vandoorne 0,7 seconden te traag na 24 uur racen in Le Mans

“Niemand zou voor de race geld gezet hebben op een volledige top vijf voor de nieuwe Hypercars, maar het werd dus wel waarheid”, doet Vandoorne na de race het verhaal. “Iedereen ging ervan uit dat de LMP2's, onze categorie van prototypes, zou profiteren van kinderziekten bij die nieuwe wagens, maar ze hielden allemaal stand. Sterker nog, eigenlijk was er geen enkele die echt problemen kende. Ongezien in de geschiedenis van Le Mans, lijkt me.”

Vandoorne, Tom Blomqvist en Sean Gelael reden een sterke race, maar strandden op 35 meter van de zege. Die zege was weggelegd voor het Belgische WRT, een team dat zijn debuut in Le Mans maakte.

“We hadden kunnen winnen, maar zaterdagavond kregen we een straf van anderhalve minuut nadat mijn teamgenoot de verkeerde ingang van de pitlane nam. Dat verschil kregen we bijna nog dicht, maar dus niet helemaal”, zegt Vandoorne. “Verder reden we een vlekkeloze race in vooral op zaterdag moeilijke omstandigheden met veel regenbuien en crashes.”

Vandoorne leidt met zijn teamgenoten nu in de LMP2-klasse van het WK uithouding. “Maar ik zou graag eens winnen in plaats van deze reeks tweede en derde plaatsen.”

Voor de andere Belgen was het geen makkelijke editie in Le Mans. Dries Vanthoor, Maxime Martin en Laurens Vanthoor verdwenen vroegtijdig uit de race. Voor Sarah Bovy, Tom Cloet en Alessio Picariello zat er niet meer dan een verre ereplaats in. Voor één landgenoot was uitrijden evenwel een overwinning op zich: Benjamin Bailly. De Belg, verlamd aan beide benen, reed foutloos en tikte als 32ste aan.