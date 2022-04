Vandevoordt tekent voor vijf jaar bij topclub RB Leipzig

Een handdruk met de keeperstrainer. Een slokje Red Bull tussen de medische tests en contractuele plichtplegingen door. En een fotoshoot in het clubtenue, met ook daar een blikje Red Bull in beeld. Het populaire energiedrankje is in Leipzig nooit ver zoek.

Vandevoordt was met 17 jaar en 287 dagen de jongste doelman ooit in de Champions League. Meteen ging zijn naam in de notitieboekjes van scouts over heel Europa. Een Spaanse topclub trok aan de mouw, maar RB Leipzig speelde het kortst op de bal en klopte al in september een eerste keer op de deur in Genk.

Over een transferbedrag communiceert Racing Genk niet. Officieel is hij nog altijd aangesloten bij de Limburgers, pas in de zomer van 2024 trekt hij naar Leipzig en begint zijn vijfjarig contract te lopen.

Win-winsituatie

RB Leipzig is niet vies van zulke creatieve deals. Ook Dimitri de Condé, head of football van Genk, is tevreden dat hun jeugdproduct nog twee jaar aan boord blijft. “Leipzig heeft meer ervaring met dat soort constructies dan wij. Financieel is dit een goede zaak. Vandevoordt is een jongen van de streek. Als we zulke spelers langer bij ons kunnen houden, is dat een garantie op meer succes.”

Ook Leipzig komt er als winnaar uit. De Duitsers hebben met Peter Gulacsi nog een prima doelman rondlopen, maar in 2024 telt hij 34 lentes. Ondertussen kan Vandevoordt ervaring opdoen. “In Genk heeft hij een geweldig platform om nog beter te worden. En omdat ze de deal nu al afronden schakelt Leipzig de concurrentie uit”, weet De Condé.

Speelminuten vergaren was ook voor de doelman de voornaamste drijfveer. “Ik heb hem bij het tekenen gezegd: ‘Proficiat, maar nu gaan we eerst prijzen winnen in Genk.’”