Vandenhaute verwelkomt CEO Sports Fredberg, Veldman blijft assistent

Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas aangesteld. De vijfde al in vier en een half haar. De 41-jarige Deen Jesper Fredberg wordt de opvolger van Michael Verschueren, Luc Devroe, Frank Arnesen en Peter Verbeke. Verbeke is sinds midden oktober met ziekteverlof en hij zal niet meteen terugkeren. Dat vertelde voorzitter Wouter Vandenhaute gisteren bij de voorstelling van Fredberg.

Vandehaute gaf ook een update over de gezondheid van CEO Peter Verbeke. “Het gaat beter met Verbeke, maar het zal nog een tijd duren vooraleer hij de oude is. Voor ons is daar ook geen haast bij, Peter Verbeke zal terugkeren bij Anderlecht op het moment dat hij weer volledig fit is. Over de invulling van zijn rol binnen zijn we aan het nadenken. We zullen daarover communiceren als hij terugkomt. Hij heeft aangegeven graag bij de club te willen blijven. Wij hebben aangegeven graag met hem verder te willen.”

Wat die precieze rol van Verbeke zal zijn in de nieuwe structuur van Anderlecht is op dit moment onduidelijk. Jesper Fredberg wordt ‘CEO Sports’. Kenneth Bornauw blijft als CEO Non-Sports de operationele en commerciële werking onder zijn hoede nemen.

De komst van Fredberg naar Anderlecht hing al geruime tijd in de lucht, maar is pas sinds gisteren officieel. “We zijn al zes weken met elkaar aan het praten”, vervolgde Vandenhaute. “Toen is Jesper Fredberg samen met Peter Verbeke een koffie gaan drinken. En ook op West Ham heb ik samen met Peter Verbeke en Dries Belaen (recruitment director, red) een tijdlang gepraat met hem. Vanaf dan zijn we ‘all-in’ gegaan voor Jesper.”

“Hij heeft een moderne voetbalvisie die naadloos aansluit bij het DNA van onze club en bij de richting die we de komende jaren willen inslaan. Alleen wilde Viborg, de club waar hij aan de slag was, hem niet laten gaan. Hij had daar nog een contract tot 2024, maar in Denemarken kun je contracten niet zomaar afkopen. Uiteindelijk zijn we toch tot een akkoord gekomen.” Deense media meldden dat Anderlecht een schadevergoeding van 300.000 euro heeft betaald, maar dat wordt op Neerpede ontkend. Wel is het zo dat Fredberg een contract heeft getekend tot 2024, mét de intentie om dat te verlengen en op lange termijn samen te werken.

Vandenhaute maakte ook duidelijk dat een van de eerste taken voor Fredberg de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach wordt. Robin Veldman, die sinds het ontslag van Felice Mazzu zes wedstrijden als T1 ad interim op de bank zat, wordt de komende jaren de vaste assistent-coach op Anderlecht. Guillaume Gillet blijft coach van de Futures. “We zien in Robin Veldman een moderne Jean Dockx. Hij bereidt de stage voor en zal aanblijven tot er een nieuwe hoofdcoach is. Robin wil op een dag T1 worden van Anderlecht. Dat is een ambitie die de club hem gunt en ook met hem deelt, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Hij zal de komende jaren de continuïteit tussen het A-elftal, de Futures en de Academy garanderen.”