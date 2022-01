Vandenhaute neemt het profvoetbal in handen

Vier uur lang zaten Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert gisteren mee aan voor een digitale vergadering met de negen leden van de raad van bestuur van de Pro League: Mehdi Bayat (Charleroi), Philippe Bormans (Union), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (Antwerp), Michel Louwagie (AA Gent), Walter Damen (Beerschot), Harm van Veldhoven (Lommel) en Peter Willems (OHL).

Aan het einde van de meeting verstuurde de Pro League een communiqué, waarin gemeld werd: “De raad van bestuur keurde unaniem het speciale mandaat dat op de algemene vergadering van 10 januari werd toegekend aan Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert goed. Met dit tijdelijke mandaat, dat tot 30 juni loopt, moeten zij mee de toekomst van het Belgisch voetbal voorbereiden.”

Lees: Wouter Vandenhaute krijgt met de hulp van Vincent Mannaert de touwtjes in handen om alle hete hangijzers van het Belgisch voetbal aan te pakken, gaande van veiligheid in de stadions, racismebestrijding en omgang met de gevolgen van covid tot de nieuwe fiscale regels van de overheid. Vandenhaute neemt daarbij de leidersrol op zich. “Ik aanvaard de trekkersrol en ben blij dat ik op de steun van Vincent kan rekenen in dit complexe proces”, aldus Vanhaute in het communiqué van de Pro League.

Waar nieuwe mensen aan het roer komen, vallen er ook slachtoffers. In dit geval is dat Pierre François, die normaal als CEO op post zou blijven tot de aanstelling van een opvolger. François diende zelf zijn ontslag in, wat meteen aanvaard werd door de raad van bestuur. Tijdens het weekend had Vandenhaute een lang onderhoud met François, waarin hem duidelijk werd gemaakt dat voor hem nog slechts een ceremoniële rol was weggelegd. François werd onder meer aangewreven dat hij geen sluitende covidregels voor het uitstel van wedstrijden had uitgewerkt, met de chaos van het voorbije weekend tot gevolg.

Men vond ook dat (de Franstalige) Pierre François onvoldoende gewicht in de schaal had geworpen in de onderhandelingen met de overheid over de RSZ en financiële voordelen van de clubs. Vanuit Waalse politieke hoek is er behoorlijk wat steun voor het voetbal in deze materie, maar aan Vlaamse kant willen politici veel meer knagen aan de financiële voordelen die in het verleden aan de profclubs toegekend werden. Met vertegenwoordigers van de topclubs als Vandenhaute en Mannaert hoopt men veel meer gewicht in de schaal te werpen in die debatten.

Vandenhaute en Mannaert zullen ook het voortouw nemen in de zoektocht naar een nieuwe CEO, al moeten zij daar rekening houden met een soort commissie van toezicht, waarin onder meer Mehdi Bayat, Harm van Veldhoven en Peter Willems zetelen. Voor de aanstelling van een nieuwe CEO is bovendien een tweederdemeerderheid vereist van de algemene vergadering, met álle profclubs.

Binnen de raad van bestuur werd ook afgesproken dat Michel Louwagie en Bruno Venanzi hun Pro League-mandaat bij de voetbalbond tijdelijk ter beschikking stellen. Dit op vraag van de top van de voetbalbond, die duidelijk aangaf dat men geen bestuurders aanvaardde die in opspraak kwamen in Operatie Zero. Louwagie en Venanzi toonden daar alle begrip voor, in afwachting van juridische duidelijkheid. Zij worden als vertegenwoordigers van de Pro League bij de voetbalbond vervangen door Sven Jacques (Antwerp) en Alexandre Grosjean (Standard). (RN/KDZ)