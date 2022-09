Vandenhaute blust crisis bij Anderlecht met verzoenende woorden

Philippe Albert (55) en Johan Boskamp (73) trekken aan de alarmbel nu Anderlecht in een crisis is beland. “Als ik de reacties na de nederlaag op Westerlo zie, dan heb ik niet het gevoel dat iedereen de ernst van de situatie beseft”, stelt oud-speler Albert. “Tien op 24 en Anderlecht heeft nog niet tegen Club Brugge, Antwerp, Standard of Genk gespeeld. Vroeger werd elke nederlaag in Anderlecht aangezien als een affront, nu gaan ze vrij licht over een dramatische balans. De tijden zijn veranderd, maar iemand moet hen toch eens dringend wakker schudden.”

Volgens Albert kan Anderlecht zich ook niet langer verschuilen achter de ‘jonge jongens’. “Francis Amuzu en Yari Verschaeren zijn intussen al vier jaar titularis bij Anderlecht. Met leeftijd heeft dit niets te maken. Ik voel te weinig betrokkenheid en ik mis professionalisme. Bij de eerste tegengoal op Westerlo zie ik Wesley Hoedt als centrale verdediger een duel aangaan tegen de zijlijn. Hoe kun je nu zo uit positie lopen?”

Union-systeem

Ex-coach Boskamp kijkt in de richting van de coach en vraagt zich af of Mazzu moet vasthouden aan het 3-5-2-systeem. “Hij wil trouw blijven aan zijn manier van spelen van bij Union, maar hij heeft daar de spelers niet voor. Geen volume op de flanken, te weinig power op het middenveld.”

Het Europese verhaal heeft de realiteit volgens Boskamp verbloemd. “Ik schrok me kapot na de kwalificatie voor de Conference League, net of ze dat ding gewonnen hadden. Tegen Silkeborg wonnen ze maar was het echt slecht. Terwijl die Denen hun beste twee spelers kwijt zijn, een van hun sterspelers is nu de derde rechtsback bij Racing Genk.”

Verdediger Wesley Hoedt krijgt de laatste weken veel kritiek. Beeld Photo News

Boskamp kijkt nu naar de meer ervaren voetballers om de trein terug op de rails te krijgen. “Iedereen hoopt op Jan Vertonghen, maar verder weet ik het echt niet. Hoedt? Schei uit man. Dat is geen leider, die heeft het al moeilijk genoeg met zichzelf. Zeno Debast kan het worden, als hij over twee jaar nog bij Anderlecht speelt natuurlijk.”

Andere mentaliteit

Zo fel de analisten zijn, zo kalm blijven ze bij Anderlecht. Een dag na de blamage tegen Westerlo wilde men daar vooral de sereniteit bewaren, met voorzitter Wouter Vandenhaute als verzoenende factor. Na de uitlooptraining sprak hij spelers en staf toe. Rustig wees hij iedereen op zijn plichten.

Er werd verwezen naar Europa, hoe Anderlecht na een moeilijke match tegen Silkeborg toch de drie punten pakte en donderdag mits winst tegen FCSB in Boekarest een optie kan nemen op de tweede plaats in de poule. In de competitie is de situatie volgens de voorzitter verontrustend maar niet uitzichtloos. De kloof met het nummer vier, OH Leuven, bedraagt op dit moment zes punten. Maar, en dat stipte Vandenhaute ook wel aan, dan zal Anderlecht wel een andere mentaliteit moeten tonen.

Zijn de spelers bereid om de mouwen op te stropen en desnoods met vechtvoetbal een resultaat over de streep te trekken? Het is een weinig voorkomend gen in het DNA van de jongens die zijn opgeleid in Neerpede. Maar ook hún eer moet toch gekrenkt zijn na Westerlo?

Talent alleen volstaat niet. Of zoals Mazzu zei. “Het is geen probleem van kwaliteit, wel van maturiteit.”