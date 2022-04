Vandaag in Waalse Pijl rijdt Evenepoel in dienst van Alaphilippe

Het is de logica zelf, vindt ploegleider Klaas Lodewyck van QuickStep-Alpha Vinyl. Alaphilippe won al drie keer de Waalse Pijl (2018, 2019, 2021). “Hij wordt ons speerpunt op de Muur van Hoei.”

Vraag is of de wereldkampioen daar 100 procent klaar voor is. Lodewyck gelooft van wel. “Eerlijk gezegd had ik hem nog niet op zo’n hoog niveau verwacht in het Baskenland. Na zijn gezondheidsproblemen in de aanloop naar Milaan-Sanremo was dat niet evident. De afgelopen week is hij in Ronse en omstreken blijven trainen. Het heeft hem deugd gedaan.”

De logica impliceert automatisch dat de rest, een Belgische mix van ervaring en jong talent, volledig in dienst rijdt. Inclusief Evenepoel. “Dat is met hem doorgepraat”, stelt Lodewyck. “Ook Evenepoel is zich zeer goed bewust van Alaphilippes succesrelatie met deze koers en beseft dat het in de Waalse Pijl vooral aankomt op explosiviteit.”

Goed communiceren

Aan Evenepoels conditie ligt het vooral niet. Zondag reed hij tijdens de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik nog het Strava-record van de finale (laatste 21 kilometer) aan diggelen.

“Hij heeft toegeleefd naar de Waalse klassiekers en is tuk op sterke prestaties”, weet Lodewyck. “Dat zag je ook al in de Brabantse Pijl, waar hij de boel iets te hard wilde forceren maar nog niet helemaal hersteld was van de zware inspanningen in het Baskenland. (lacht) Je kunt hem onmogelijk verwijten dat hij brandt van ambitie. Het klikt duidelijk tussen Evenepoel en Alaphilippe, ze versterken elkaar in koers. Het wordt zaak om onderling goed te communiceren, eerlijk te zijn tegenover elkaar en de juiste keuzes te maken.”

Een tactisch plan B voor vandaag? Anticiperen met een snedige aanval en zo de traditionele ‘sprint’ op de Muur van Hoei ontlopen? Lodewyck: “Tuurlijk moeten we wakker blijven, je weet nooit welk scenario zich ontwikkelt. Als het een is dat in Evenepoels voordeel kan spelen, maken we er zeker gebruik van. Maar de traditie pleit natuurlijk tegen.”

Voor een afwijkende plot moet je al terug naar begin deze eeuw. Igor Astarloa rekende in 2003 op de steile slotklim af met vluchtgezel Aitor Osa. Mario Aerts (2002) en Rik Verbrugghe (2001) waren afwerkers in een kleiner groepje.

Neen, dan is het voor Evenepoel eerder vooruitblikken naar zondag. “Dat wordt meer zijn dag”, denkt Lodewyck. “Luik-Bastenaken-Luik is de wedstrijd waar hij van wakker ligt. Blijft hij de komende dagen recht en gezond, dan kan hij volgens mij nu al heel ver geraken. Het is niet meer zoals vroeger, dat je een monument eerst een aantal keer moet hebben gereden voor je er kunt scoren. Als je goed bent, kun je overal winnen. Dat hebben al meerdere jonge talenten bewezen. Meer dan ooit wordt het in Luik een kwestie van geduldig zijn.”

Waalse Pijl om 14 uur op Eén