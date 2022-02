Vanaken schikt zich in andere rol bij Club: minder goalgetter, meer teamspeler

Zijn balans sinds Nieuwjaar, met één assist in zeven matchen, oogt pover. Toch is Hans Vanaken in zijn nieuwe rol onder coach Alfred Schreuder nog steeds van goudwaarde. Morgen trekt hij met Club Brugge naar Eupen.

Het is ooit anders is geweest. Niet eens zo lang geleden zelfs. Herinner u de Champions League-campagne van Club, waar als het ware alleen hij kon scoren. Sinds zijn transfer van Lokeren van Brugge in 2015 liet hij al elk seizoen dubbele cijfers optekenen qua doelpunten en beslissende passes. Ook dit jaar was Hans Vanaken (29) goed op weg om spraakmakende statistieken af te leveren. Hij telde 10 goals en 8 assists in de 29 wedstrijden voor Nieuwjaar.

Maar de wereld ziet er sindsdien anders uit voor de Gouden Schoen van 2018 en 2019. Vanaken is niet langer de uitgesproken nummer tien (aanvallende middenvelder) van Club in een 4-3-3 zoals onder Philippe Clement. “Ik zie hem als acht of tien, maar soms ook als zes”, stelt Alfred Schreuder. “Vanaken is een ‘verbindingsspeler’. Iemand die het spel kan versnellen, maar die tegelijk een rustpunt is aan de bal en zo vertrouwen geeft aan de hele ploeg. Kijk, Vanaken is een extreem intelligente speler. Hij voelt aan wat wij nodig hebben als ploeg. Vandaar dat we hem wat minder in het zestienmetergebied zien dan voordien.”

Opvallen

De nieuwe rol van Vanaken weerspiegelt zich dan ook in zijn cijfers: welgeteld één assist in die zeven wedstrijden onder Schreuder (een voorzet op Standard richting Bas Dost). En dat voor iemand die soms al eens foetert dat hij sinds zijn onderscheiding te vaak wordt afgemeten op basis van zijn doelpunten en assists. “Ik moet al héél goed zijn, scoren en een assist geven om nog op te vallen”, zuchtte Vanaken begin januari op stage in Marbella. “En als je even niet meer beslissend bent denken bepaalde mensen automatisch dat het wat minder gaat. Terwijl je niet altijd beslissend moet zijn om goed te spelen.”

Schreuder denkt er net zo over. “Of ik het scorend vermogen van Vanaken niet wegneem? Dat is een beetje appels met peren vergelijken”, grijnst de Nederlander. “Vanaken geeft me net veel aan de bal. Winnen en resultaten halen, dát is voor mij de belangrijkste statistiek. Want wat als hij al tien doelpunten had gemaakt maar Club minder punten telde? Dan heb ik toch liever dat hij lager speelt en dat we het als elftal beter doen.”

Alfred Schreuder: "Vanaken is een extreem intelligente speler. Hij voelt aan wat wij nodig hebben als ploeg." Beeld Photo News

Echt nieuw is het voor Vanaken overigens niet. Hoewel nagenoeg iedereen hem bij de Rode Duivels in de pocket achter Romelu Lukaku verwachtte, zette Roberto Martínez hem – in een soortgelijk systeem, met drie achterin – al snel meermaals een rij lager, aan de zijde van Axel Witsel, Youri Tielemans of Dennis Praet. Regelmatig met succes ook. In september scoorde Vanaken niet alleen in Estland, hij gaf er tevens een assist. “Een rijtje lager? Voetballend zou ik dat goed doen”, maakte Vanaken zich begin dit seizoen al sterk; “om van daaruit de passes te versturen.”

Eén-tweetje

Onder Schreuder lijkt Vanaken alvast de man van de ‘voorassist’ te worden. Zo ging aan de 1-0 van Mats Rits en de rush van Denis Odoi tegen Charleroi een handig één-tweetje met Vanaken vooraf. Waarna hij ook in de 2-0 een voet had, door goed te openen naar Skov Olsen. “We moeten iets creëren waarbij iedereen goed tot zijn recht komt,” vertelde Vanaken nog in datzelfde interview vorige zomer.

Laat dat nu exact zijn wat Schreuder beoogt met zijn beste, meest creatieve spelers (Lang, De Ketelaere, Skov Olsen, Buchanan en Vanaken). Het liefst van al zet Schreuder geen van hen op de bank. “We hebben een extreem aanvallend ingestelde ploeg”, weet hij zelf. “Het is dus kijken, passen en meten. Of het soms lastig kiezen is? Lastig is niet het juiste woord, veeleer vind ik dit een luxeprobleem.”

Vanaken schikt zich zonder morren in de nieuwe aanpak. En zijn statistieken? “Vijftien goals, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar doe mij liever een vijfde landstitel.”

Dan wint Club morgen best in Eupen. Voorin wordt naast Charles De Ketelaere opnieuw Noa Lang verwacht. Voorts is Tajon Buchanan terug na zijn verplichte quarantaine, terwijl ook Eder Balanta uit schorsing terugkeert.