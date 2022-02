Vanaken over titelstrijd: ‘Er zit maar één ding op: alle matchen winnen’

“Baby onderweg”, inclusief een wit hartje. De likes op hun Instragram- en Facebook-accounts bleven niet uit. “Ik laat het op me afkomen”, zegt Hans Vanaken (29) over het nakende vaderschap. “En als je wilt weten of ik al een pamper kan verversen, nog niet.”

Zoon of dochter zal de Brugse middenvelder wel nooit bewust zien voetballen. Dat vindt hij niet zo jammer. “Ik zal genoeg filmpjes kunnen tonen. Dat is het voordeel van deze tijd. Mijn vader (Vital Vanaken, NP) nog eens zien voetballen, dat is moeilijker. Daar vind je bijna geen beelden van. Ik had zijn carrière liever wat actiever meegemaakt, want als kind heb ik nooit echt beseft dat hij voetballer was. Behalve toen hij op het einde van zijn carrière bij Overpelt speelde.”

Of de komst van een kind iets aan zijn carrièreplanning verandert? Misschien, zegt Vanaken. “Het is niet dat dit een streep trekt door een transfer, want je weet nooit welke aanbiedingen er nog komen. Al wordt China nu wel een moeilijker verhaal. Het zal een club moeten zijn waarvan ik weet dat ons kindje er goed kan opgroeien. Met grotere kinderen is zo’n transfer volgens mij moeilijker dan met een baby. De eerste drie jaar beseft dat kindje toch niet waar het opgroeit.”

Matig in toppers

Club Brugge staat voor cruciale weken en maanden. Dat beseft Vanaken goed. “Er zit maar één ding op: alle matchen winnen en dan zien wat de rest doet. Hopelijk laat Union punten liggen, maar daar moeten we eigenlijk niet mee bezig zijn.”

Als Club dit jaar geen kampioen wordt heeft het gefaald, zo stelt Vanaken scherp. “Club is zodanig geëvolueerd dat het elk jaar kampioen moet worden. Alleen, Manchester City wint ook niet elk seizoen de Premier League, hé.”

Veel toppers heeft blauw-zwart dit seizoen thuis trouwens nog niet gewonnen. “Nul? Of telt Charleroi mee? Charleroi stond toen vijfde, terwijl Standard pas veertiende is.”

Hans Vanaken groet de supporters. Beeld Photo News

Het blijft wachten op het beste Club. Vanaken zoekt naar verklaringen. “De laatste weken heeft dat te maken met de trainerswissel plus de komst van enkele nieuwe spelers. Kijk, deze coach heeft andere principes. Vroeger zochten we rapper de diepte, in de laatste maanden onder Philippe Clement zelfs te rap. Het gevolg was dat je pingpongwedstrijden kreeg. Schreuder vertrekt meer vanuit balbezit. Zijn idee is duidelijk, maar de uitvoering moet nog beter. Het tempo ligt niet hoog genoeg en de synchronisatie tussen bepaalde posities staat niet op punt. Tot op zekere hoogte is ons voetbal echt goed. Alleen creëren we in die laatste zone iets te weinig kansen en is er te weinig diepgang. Eens dat er is, ga je een heel goed Club zien.”

Balbezit

Vanaken kan zich best vinden in de filosofie van Afred Schreuder. “Hij denkt hetzelfde over voetbal als ik. Hij wil vanuit balbezit de tegenstander pijn doen. Ik hou van die gedachtegang, omdat je dan met zodanig veel spelers hoog op het veld staat dat de tegenstander soms niet kan counteren. De bedoeling is om hen te versmachten. Op sommige momenten lukt ons dat ook. Bepaalde ploegen vinden het misschien niet erg om de bal niet te hebben, maar als je er constant achter moet lopen werkt dat toch demotiverend? Oké, niet bij iedereen, maar volgens mij wel bij een paar creatieve jongens. Die moeten op een bepaald moment, na pakweg een uur spelen, toch denken: foert? Op City had ik het op den duur ook gehad, hoor.”

Dat Vanaken in sommige matchen wel erg laag staat, daar heeft hij geen problemen mee. “Soms ben ik het beginpunt van de opbouw en moet ik de openingen zoeken tussen de linies. Soms sta ik hoger, waardoor anderen mij moeten voeden. Dat is puur op basis van het systeem dat de trainer wil, afhankelijk van de tegenstander. Die laatste pass geven of scoren zijn twee kwaliteiten van me. Maar de controle over de bal hebben en het spel maken, dat behoort ook tot mijn sterktes. Je moet niet beslissend zijn om goed te spelen.”