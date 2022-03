Vanaken groeit langzaam uit tot betrouwbare pion bij Rode Duivels

Een nieuwe positiewissel voor Hans Vanaken vanavond tegen Burkina Faso? Hij past zich alleszins gemakkelijk aan.

“De controle over de bal hebben en het spel maken, dat behoort ook tot mijn sterktes.” Dat zei Hans Vanaken (29) een maand geleden. Toen ging het erover dat de middenvelder in Brugge wat lager staat sinds de komst van Alfred Schreuder. “Soms ben ik het beginpunt van de opbouw en moet ik de openingen zoeken tussen de linies.”

Een scenario is dat Vanaken vanavond tegen Burkina Faso op de acht (centraal op de middenlijn) zal staan, niet in de pocket zoals het geval was in Ierland.

Daar was hij een van de betere Rode Duivels. Hij liep goed tussen de lijnen, was aanspeelbaar, gaf een assist én scoorde. “Vanaken is immens gegroeid bij de nationale ploeg”, zei Roberto Martínez in Dublin. “Hij moest samen met Charles De Ketelaere voor diepgang zorgen.”

Te vroeg in Tubeke

Er is een tijdlang gespot met Vanaken bij de nationale ploeg. Gaandeweg heeft de tweevoudige Gouden Schoen zijn plek veroverd in de selectie. Martínez: “Hij is betrouwbaar als voetballer. Je kunt altijd bij hem terecht met de bal.”

Het was op 5 september 2018 dat Vanaken zich voor het eerst aanmeldde in Tubeke. Net na het WK in Rusland en die derde plek. Destijds reed hij een halfuurtje te vroeg de parking op, om zeker niet te laat te komen op zijn eerste dag bij de grote jongens. Hij was een beetje starstruck ook omdat hij de hand mocht schudden van onder meer assistent Thierry Henry.

Vier jaar geleden was hij blij om deel te mogen uitmaken van deze generatie Rode Duivels. “Ik ga genieten. Het zal een mooie herinnering zijn, mocht het bij deze ene week blijven.”

Dat werd het uiteindelijk niet. Steeds vaker lijkt Martínez op hem te rekenen. Vanaken zit intussen aan 37 selecties en achttien caps. Met zijn ervaring neemt hij bij momenten een leidersrol op zich. “Hier vooral op basis van mijn voetbalkwaliteiten, bij Club doe ik het al meer met woorden”, grijnsde Vanaken gisteren op de persconferentie.

In acht wedstrijden daarvan speelde hij als controleur op het middenveld, in tien matchen was hij meer aanvallend ingesteld. Vanaken: “Die klik maak ik vrij gemakkelijk.”

Vanaken is een van de spelers die kans maken op een plaats voor het WK in Qatar. “Zoals iedereen zal ik ervoor moeten vechten”, klonk het. “Maar het is niet in één wedstrijd bij de nationale ploeg dat je je selectie voor het WK kunt rechtvaardigen. Elke speler wil laten zien dat hij klaar is om iets bij te brengen, dat hij klaar is om naar Qatar te gaan in november.”

Vandaag komt er voor Vanaken in principe cap negentien bij. Vrijdag moet hij alweer aan de bak op het Kiel met blauw-zwart.

België - Burkina Faso om 20.45 uur op VTM