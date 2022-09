Van Yamoussoukro tot Brugge genieten ze van de minzame Sylla

“Club Brugge-held Abakar Sylla”, tweette het mediateam van de UEFA Champions League, met de emoji van een vuistje erbij. Op dat moment stond de Ivoriaan in het Jan Breydelstadion met de megafoon in zijn handen. “We are Bruges, super Bruges.” Hij danste en lachte.

Dat laatste deed hij ook toen hij voor de televisiecamera’s verscheen. Zijn moment de gloire. En dat op negentienjarige leeftijd.

Simon Mignolet dicht hem een grote toekomst toe. “Hij voetbalt zo stressloos”, stelt Hans Vanaken, om eraan toe te voegen: “Maar we moeten oppassen om hem niet te snel de hemel in te prijzen.”

Goede scouting

Op 28 augustus verlengde Sylla zijn contract bij Club Brugge. De landskampioen ontdekte de verdediger in Ivoorkust en gaf hem een kans.

“Dit is het werk van een hele club”, zegt coach Carl Hoefkens na de zege tegen Leverkusen. “Eerst en vooral van de scouting. Chapeau als je zulke spelers opmerkt en naar Brugge kunt brengen. Sylla is hier binnengekomen op de perfecte manier. Bij Club NXT hebben ze dag in, dag uit met hem gewerkt. Zijn evolutie werd van heel nabij gevolgd. Hij is erna op het juiste moment bij de A-ploeg gekomen.”

Hoefkens voegt eraan toe dat Sylla een goudklomp is.

Een felle ingreep van de Ivoriaanse verdediger. Beeld Photo News

Zo hard hij is op het veld, zo minzaam is hij ernaast. Een beleefde, vriendelijke jongen. Sylla heeft het hart op de juiste plaats. Hoefkens: “Hij is een natuurlijke leider, dat heeft hij meegekregen in zijn opleiding.”

Sylla zat in zijn thuisland bij Société Omnisports de l’Armée (SOA), de club van het leger waar discipline en werkethiek een centrale rol spelen. Kolonel Mamadou Koné is de voorzitter van SOA. Hij zag woensdagavond vanuit zijn kantoor in Yamoussoukro hoe zijn pupil het enige doelpunt maakte tegen Leverkusen. “We hebben na de match met elkaar gebeld”, zegt Koné. “Ik hoef je niet te zeggen dat hij heel blij was.”

De kolonel loopt hoog op met Sylla. “We zijn hem gaan halen in Daloa, zijn talent viel meteen op. Een centrale verdediger die tweevoetig is, waar vind je dat nog tegenwoordig? Bovendien is Sylla un gars sérieux, iemand die luistert naar goede raad en zeer gedisciplineerd is. Weet je, zijn keuze voor Club Brugge is de juiste geweest. Sylla heeft daar destijds goed over nagedacht en wij hebben hem goede raad gegeven.”

Volgens Koné heeft Sylla nog progressiemarge. “Ook bij de nationale ploeg moet hij stilaan kans maken op een selectie.”

Groeiende interesse

Intussen zijn ze bij Club Brugge beducht voor de valkuilen die de aandacht voor Sylla met zich meebrengt. “Welke valkuilen ik zie? Alles wat er nu gaande is”, grijnst Hoefkens. “De manier waarop hij gehypet wordt. Nu gaan er mensen voor hem komen en gaan er ploegen geïnteresseerd zijn. Maar we gaan Sylla, die realistisch in het leven staat, daarin begeleiden. Bij Club zijn we op zulke zaken voorbereid.”

Voor Koné is de ontwikkeling van Sylla het bewijs dat zijn academie goed werk levert. “Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Wees gerust, er loopt in Ivoorkust nog veel talent rond.”