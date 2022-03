Van winst op Australian Open en nummer één in het vrouwentennis naar plots pensioen: wie is Ashleigh Barty?

Een bom in de tenniswereld. ‘s Werelds nummer één Ashleigh - Ash - Barty bergt (opnieuw) haar tennisracket op. Een portret van een zeer gewoon meisje, dat uit een diep dal klom om de absolute top te bereiken.

Ashleigh Barty zorgde twee maanden geleden voor de party van het jaar in Melbourne. Op 29 januari werd ze de eerste Australische Australian Open-winnares sinds Chris O’Neil door Danielle Collins met 6-3, 7-6 kloppen. “Het is ongelooflijk”, gaf Barty toe. “Thuis spelen is sowieso al speciaal, maar om hier ook nog als kampioene te staan is ronduit opwindend.”

De ontlading en viering na haar matchpunt, in een ontploffende Rod Laver Arena, was bijzonder. “Het was surrealistisch”, lachte het nummer één van de wereld. “Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen of voelen. Ik liet wat emoties zien, wat een beetje ongewoon is voor mij. Maar de energie in het stadion was onvoorstelbaar. Beseffen hoeveel werk ikzelf en mijn team hier de afgelopen jaren in hebben gestoken om tot dit punt te geraken maakte het echt speciaal.”

Bekijk: de overwinning van Ashleigh Barty op de Australian Open eerder dit jaar

Diep dal

Vergis u niet, Barty komt van ver. Lang voor Naomi Osaka sprak over haar angsten en mentale problemen was de Australische publiekslievelinge al door een diep dal gegaan. Op haar zestiende won Barty de juniorentitel op Wimbledon en stond ze in drie grandslamfinales in het dubbelspel.

De verwachtingen en de druk down under werden echter te groot voor het raspaardje. Barty stapte weg van de sport en ging, om zich bezig te houden en te herbronnen, dan maar cricket spelen bij de Brisbane Heat. Ook in die sport blonk ze uit.

Na twee jaar en ettelijke gesprekken met voornamelijk haar goede vriendin en dubbelpartner Casey Dellacqua besloot Barty het nog eens te proberen. Met een andere mindset en meer perspectief begon ze aan een opmars die haar de beste speelster te wereld maakte.

“Casey is heel belangrijk geweest voor mij”, zei Barty. “Zij was erbij van in het begin, en ook tijdens de moeilijke momenten. Zij heeft zo veel voor mij betekend en is een groot deel van mijn leven geweest, op en naast de baan.”

Bescheiden wereldster

Naast dat terrein is Barty een zeer gewone jonge vrouw – net verloofd met de Australische golfer Garry Kissick – dat regelmatig in de tribune zit van de Richmond Football Club. Haar vrije tijd vult ze verder in met golf en vissen.

Op het veld is ze een voorbeeld van techniek, tactiek en talent. “Er is op dit moment geen completere speelster”, meende Victoria Azarenka. “De manier waarop zij de puzzelstukjes kan samenleggen en er dan nog iets kan aan toevoegen, is bewonderenswaardig.”

In Australië is Barty uitgegroeid tot een icoon en met haar derde grandslamtitel – na Roland Garros 2019 en Wimbledon 2021 – nam de aandacht voor deze bescheiden wereldster alleen maar toe. Tijdens de finale van de Australian Open zaten er 4,2 miljoen Australiërs voor de buis, dat is zeventien procent van de bevolking.

“Wij hebben extreem veel geluk dat we zo’n rijke tennisgeschiedenis hebben, met heel wat grandslamkampioenen”, bleef Barty nuchter. “Zij hebben voor ons een platform gecreëerd waarop wij kunnen vertrekken om onze eigen weg te vinden. Ik ben nu een heel klein deeltje van die geweldige geschiedenis. En dat is wel fijn.”

Barty leek goed op weg om de komende jaren het damestennis te domineren. Tot die verrassende boodschap. “Ik stop met tennis. Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg, en het is moeilijk om te zeggen. Maar ik ben erg blij en ik ben er zo klaar voor”, klonk het deze nacht.

“Het is gewoon dat ik dat niet meer in me heb. Ik heb niet de fysieke energie, de emotionele wil en al het andere om mezelf op het hoogste niveau te pushen”, zei Barty, die er aan toevoegde dat ze “absoluut uitgeput” is.