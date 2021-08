Van Wilder op ramkoers met Team DSM

Het contract van Ilan Van Wilder met Team DSM loopt pas af op het einde van 2022. Maar er zal een wonder moeten gebeuren als dat niet eerder wordt verbroken.

Van Wilder haalde gisteren op Instagram uit naar zijn ploeg. “Ik werd verondersteld om morgen (vandaag) mijn debuut te maken in een grote ronde. Dat is mij ontnomen. Ik kan niet zeggen hoe teleurgesteld en hoe down ik mij de laatste weken heb gevoeld. Zeker is dat ik mijn plezier en motivatie van het koersen probeer terug te vinden en hopelijk kan dat volgend jaar in een nieuwe omgeving.”

Voor de goede orde: Ilan Van Wilder stond vorig jaar al aan de start van de Vuelta, maar haalde het einde van de proloog niet. De Belg sukkelde met de knie, kwam enkel pro forma aan de start en mocht meteen naar huis vertrekken.

Dit jaar is anders. Van Wilder hoopte op een selectie voor de Ronde van Spanje, maar kreeg ze niet. Bij wielerwebsite Wielerflits legde de ploegleiding deze week uit waarom.

“Ilan is een talent. Een goede jongen”, aldus ploegleider Rudi Kemna. “Fysiek was hij er klaar voor. Maar hij heeft nog grote stappen te zetten in de factor onderlinge samenwerking. Die is noodzakelijk om de ploeg boven zichzelf te laten uitstijgen.”

Er was bij Van Wilder al ongenoegen over de tijdritfiets waarover hij kon beschikken. Zijn wedstrijdprogramma is een andere bron van ergernis. Komt daar volgens Wielerflits ook bij dat het Team DSM op ramkoers ligt met het management (Team Vision) van Ilan Van Wilder. Die zou, ondanks een lopend contract, Van Wilder al bij andere ploegen hebben aangeboden.

Team DSM ontkent de wrijvingen niet en weigert Van Wilder te laten gaan. Maar zegt: “Het wordt moeilijk om in de toekomst nog met dit bureau samen te werken.”

Ilan van Wilder was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.