Van Uytvanck moet na slijtageslag van 2,5 uur buigen voor 's werelds nummer 40

Alison Van Uytvanck (WTA 104) is woensdag (plaatselijke tijd) uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi in het Amerikaanse Washington. Ze werd na een wedstrijd van maar liefst 2,5 uur uitgeschakeld door de Duitse Julia Goerges (WTA 40).

Uytvanck verloor uiteindelijk in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-7 (9/11). Het was de eerste keer dat de twee speelsters het tegen elkaar opnamen.



Julia Goerges zal het in de kwartfinale sowieso opnemen tegen een Roemeense tegenstander: ofwel Patricia Maria Tig (WTA 134) ofwel Monica Niculescu (WTA 59).