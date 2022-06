Van Uytvanck loert stiekem naar achtste finale op Wimbledon

De voorbije twee weken veroverde Alison Van Uytvanck twee WTA-titels (Surbiton en Gaiba). Ze leed amper twee nederlagen in veertien graswedstrijden. “Ik heb echt een hoog niveau gehaald”, zegt de 28-jarige Van Uytvanck. “Ik won van Elise Mertens in Rosmalen met goed tennis en speelde 7-6 in de derde set tegen de nummer zes van de wereld (Aryna Sabalenka, red.). Als je het vertrouwen hebt, dan kun je met de toppers mee. Dat is gewoon zo.”

Dan moet de Grimbergse zeker geen schrik hebben van Emma Raducanu. Het Britse talent, dat vorig jaar uit het niets de US Open won, staat dicht bij de top tien maar moest in haar eerste grastoernooi in Nottingham opgeven met een verrekking. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.

“Dit is zeker geen makkelijke loting”, meent Van Uytvanck. “Ze heeft hier vorig jaar nog de achtste finale gehaald. Ik kijk er wel naar uit en hoop mijn niveau van de voorbije weken te etaleren.”

Top dertig halen

Vier jaar geleden bereikte Van Uytvanck zelf nog de vierde ronde op Wimbledon nadat ze onder meer titelverdedigster Garbiñe Muguruza wist uit te schakelen. Is zo’n run weer mogelijk? “Ik heb veel grastennis in de benen en dat zou zeker moeten helpen. Het niveau is er en ik geniet ervan. Zeer belangrijk voor mij: als ik kan genieten, speel ik meestal ook mijn beste tennis.”

Met concrete doelstellingen is Van Uytvanck niet te veel bezig, vertelt ze. “Ik probeer vooral met een goede attitude op de baan te staan. Het zou mooi zijn om rond die top dertig te komen. Mijn hoogste ranking verbreken (WTA 37), dat blijft wel een doel. Maar we beginnen met Wimbledon.”