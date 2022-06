Van Uytvanck en Flipkens voelen zich thuis op het gras van Rosmalen

Het verschil tussen Alison Van Uytvanck, die vorige week al op het gras van Surbiton zegevierende, en Elise Mertens, die pas haar tweede wedstrijd op die ondergrond speelde, was gisteren groot op de Libema Open in Rosmalen. In 71 minuten had de Grimbergse haar overwicht met vertrouwen en uitstekend tennis uitgedrukt in een strenge score.

“Ik heb een ongelooflijk goede match gespeeld”, zei Van Uytvanck. “Ik wil ook mijn coach Ann Devries bedanken voor de aangereikte tactiek want die werkte geweldig goed. Ik vind het super om op het centercourt te spelen. Ik hoop hier nog tot zondag verder te doen.”

Dan moet Van Uytvanck vandaag wel voor een volgende stunt zorgen want met het eerste reekshoofd Aryna Sabalenka wordt nu het zware geschut bovengehaald om die serie overwinningen af te breken.

Flipkens wint

Kirsten Flipkens is ook bezig aan een reeksje. De afscheidnemende Kempense klopte gisteren in ronde twee de Amerikaanse Ann Li met 6-1 en 6-1. De wedstrijd duurde amper 47 minuten en onderstreepte nog maar eens dat Flipkens zelfs op haar 36ste nog steeds tot de betere grasspeelsters op het circuit behoort.

“Het was van Miami (24 maart) geleden dat ik nog een match had gespeeld”, zei Flipkens, die in 2013 en 2018 de finale haalde in Rosmalen en bezig is aan de laatste matchen van haar enkelcarrière. “Ik heb ook corona gehad in april. Dus op tennisgebied ben ik hier gestart met weinig verwachtingen. Maar qua emoties is het heel speciaal.”

Vandaag in haar eerste kwartfinale sinds het toernooi van Houston in november 2019 speelt Flipkens tegen de Amerikaanse Shelby Rogers.

Meer prijzengeld

Rosmalen is voor de toppers een voorbereiding op Wimbledon. Ondanks dat er geen punten te verdienen zijn, zullen niet veel spelers Wimbledon dit jaar links laten liggen. Daar zorgde de All England Club zelf voor door het prijzengeld met meer dan 11 procent te verhogen ten opzichte van vorig jaar. In totaal zal er 47,4 miljoen euro worden verdeeld onder alle deelnemers. De winnaars (m/v) krijgen daarbij 2.350.520 euro uitbetaald terwijl verlies in de eerste ronde nog altijd 58.250 euro oplevert. Het prijzengeld voor de kwalificatiespelers gaat zelfs met 26 procent omhoog.

Wimbledon begint op maandag 27 juni. Novak Djokovic, die geen voorbereidend grastoernooi zal spelen, en de reeds gestopte Ashleigh Barty zijn de titelverdedigers.