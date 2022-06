Van trouwe advocaat tot sluwe directeur: Lukaku’s transfer naar Inter heeft vele vaders

Onder grote publieke belangstelling is Romelu Lukaku gisteren aangekomen in Milaan, waar hij zijn medische tests aflegde en zijn huurcontract bij Inter tekende. Wie was er allemaal betrokken bij de deal?

Sébastien Ledure is een Belgische sportadvocaat die Romelu Lukaku (29) ook bij zijn vorige transfers naar Inter en Chelsea bijstond. Hij kreeg als vertrouwenspersoon de opdracht om te bekijken of een terugkeer naar Inter mogelijk was. En dat was dus het geval.

Ledure spreekt dankzij zijn opleiding aan de universiteit van Rome vloeiend Italiaans en heeft goede contacten bij Inter. Hij is de oprichter van Cresta, een advocatenbureau dat de voorbije jaren bekende namen uit de voetbalwereld begeleidde. Zo onderhandelde het vorig jaar de nieuwe overeenkomst van Alexis Saelemaekers bij AC Milan en stond het Memphis Depay bij in zijn sponsordeal met Puma. Een vaste makelaar heeft Lukaku niet meer; hij brak met Federico Pastorello na enkele ongelukkige uitspraken van de Italiaan.

“Het wordt een fantastische dag in Milaan. Stay tuned”, schreef Michael Yormark gisterochtend op Instagram. De mede-CEO en voorzitter van de sporttak van Roc Nation behartigde de commerciële belangen van Lukaku bij zijn overgang. Het Amerikaanse managementbureau, opgericht door rapper Jay-Z, heeft Lukaku intussen al vier jaar in de portefeuille.

“Lukaku is anders. Hij is uniek en inspireert met zijn doorzettingsvermogen”, vertelde Yormark een jaar geleden. Roc Nation begeleidt naast Romelu en Jordan Lukaku ook Kevin De Bruyne en Axel Witsel.

Miljoenenverlies

De Amerikaanse zakenman Todd Boehly is sinds vorige maand de eigenaar van Chelsea. Bij de Londense club nam Boehly de touwtjes meteen stevig in handen. Hij bekommert zich ook over het sportieve beleid na de exit van Marina Granovskaia en voerde de onderhandelingen met Inter. Boehly toonde zich snel bereid om mee te zoeken naar een oplossing voor Lukaku. Uiteindelijk vangt Chelsea voor de verhuur van de spits 8 miljoen euro plus 2 miljoen aan bonussen. Een peulschil in vergelijking met wat het een jaar geleden voor Lukaku betaalde: 113 miljoen.

Vóór de komst van Lukaku haalde Inter-directeur Giuseppe Marotta ook al André Onana (transfervrij), Henrikh Mkhitaryan (transfervrij) en talenten Kristjan Asllani (14 miljoen) en Raoul Bellanova (8 miljoen) binnen. Juni werd in de Italiaanse pers daarom omgedoopt tot ‘Marotta’s supermaand’. De Inter-directeur was een van de drijvende krachten tijdens de onderhandelingen met Chelsea.

“Ik wil ook Piero Ausilio (sportief directeur) en Dario Baccin (manager) bedanken”, sprak Marotta. “We hebben samen veel werk verricht en zijn blij dat de deal rond is.” Ook voorzitter Steven Zhang was betrokken bij enkele gesprekken met Chelsea.

Lukaku groet de supporters na zijn medische controle. Beeld AP

Bij Inter vindt Lukaku coach Simone Inzaghi terug. De Italiaanse oud-international arriveerde er in juni 2021 en probeerde ‘Big Rom’ toen ook aan boord te houden. De Rode Duivel had zijn zinnen echter al op een transfer naar Chelsea gezet. In die twee maanden bouwden de twee wel een uitstekende band op. Ze zijn ook in contact gebleven. De voorbije weken belden ze geregeld met elkaar.

Inzaghi sprak zijn vertrouwen uit in Lukaku. Hij wil de Rode Duivel weer laten schitteren bij Inter. Samen met Lautaro Martínez en mogelijk Paulo Dybala krijgt Inzaghi een indrukwekkende aanvalslinie ter beschikking.