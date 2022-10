Van titelangst naar titelkoorts: Union is te goed om zich te verstoppen in de strijd om het kampioenschap

Over de ambitie van Union dit seizoen passeerden al vele geluiden de revue. Maar kapitein Teddy Teuma sprak heel opmerkelijke woorden na de felle inhaaljacht met tien man tegen Club (2-2) woensdag: “Ik hoop dat de media Union wat serieus beginnen te nemen. Ik lees overal Club, Genk en Antwerp als titelfavorieten, terwijl wij evenveel punten hebben als Club.”

Die boodschap valt niet mis te verstaan. Binnen de spelersgroep leeft de overtuiging weer te kunnen meedingen voor de titel. Dat is op zijn minst niet hypocriet. Vorig seizoen vermeed Union zelfs na maanden aan de kop angstvallig om het woord ‘titel’ zelfs maar uit te spreken, tot het licht van de zon niet meer te ontkennen viel. De grote ontgoocheling na het mislopen van de titel verklapte hoe ze er echt naar gesnakt hebben.

Voor dit seizoen leefde een terechte scepcis of Union na het vertrek van sterkhouders Undav, Nielsen en Mitoma een bisnummer kon lukken. Maar na drie maanden is duidelijk: dit Union moet niet onderdoen. De vervangers renderen, in de breedte is Union zelfs meer gewapend. Ook de statistieken steunen Union: in Europa 10 op 12 en in België na 14 speeldagen met 29 punten amper twee punten minder dan vorig jaar. Conclusie: waarom zou Union zich dit seizoen weer moeten verstoppen voor de titel?

De spelersgroep lijkt die schroom van zich af te gooien, met de ervaring van vorig seizoen in het achterhoofd. Titelkoorts lijkt nu beter op zijn plaats dan titelangst. Nieuwkomers als Sykes, Boniface, Rodriguez en Nilsson zegden na hun komst ook expliciet dat ze bij Union getekend hebben met de kans op de titel in het hoofd.

Twee nieuwkomers krikken de ‘titelervaring’ van Union serieus op. Vorig seizoen had alleen Bart Nieuwkoop in de kern een titel op het hoogste niveau ervaren, met Feyenoord in 2017. Maar nu vierden ook Boniface en Rodriguez elk al twee titels in Noorwegen en Israël.

Natuurlijk weet Union dat een titel niet voor het grijpen ligt. De concurrentie van het structureel en budgettair veel sterkere Club, Antwerp met zijn straffe start en de huidige Genkse machine is enorm. Maar dit Union lijkt niet van plan om zich nog uit de Champions’ play-offs te laten drummen. “We proeven dit jaar van Europa, en opnieuw een Europees ticketje bemachtigen is onze ambitie”, zei Dante Vanzeir na Club.

De coach en het bestuur van Union stappen wel niet mee in het discours over een nieuwe mogelijke titelstrijd. “We bekijken het match per match”, zegt Geraerts, als copy-paste van zijn voorganger Mazzu. Maar ook Geraerts zei na Club veelbetekenend: “Onze ploeg moet nog groeien. Het beste zullen we pas kunnen laten zien na de WK-break.” Met het niveau dat Union nu al toont, belooft dat dus.

Het bestuur legt al zeker geen titeldruk op, wegens ongepast met het budget van een middenmoter. CEO Philippe Bormans interpreteert de uitspraak van Teuma zo: “Het gaat niet zozeer over de titel winnen, maar hij wil dat Union gezien wordt als een ambitieuze ploeg die net zoals Club of Standard kans kan maken op de titel. Dat is positief. Union liet de laatste twee jaar zien tot wat het in staat is, nu zelfs Europees. De spelers verdienen dat podium. En het klopt dat zij soms minder aandacht krijgen dan teams die sportief minder presteren.”

Maar daarom gaat het bestuur de titelambitie niet zelf uitschreeuwen. Bormans: “Niks is onmogelijk met dit Union, maar de titel mag niet de ambitie van het bestuur zijn. Dat is niet realistisch. We moeten ons niet opzadelen met die druk. Ik zeg wel: ‘Chapeau hoe Union het nu doet met het drukke programma ook.”