Van oranje poeder tot gele parachute: activisten verstoren wel vaker grote sportevents

Geen groter podium dan een mondiaal sportevenement, dat weten activisten maar al te goed. Acties zoals die op het WK snooker van deze week zien we steeds vaker.

Snooker

De regie bracht het perfect in beeld. Waar verstoorders van sportwedstrijden of andere grote evenementen die live op televisie worden uitgezonden vaak vakkundig buiten beeld worden gelaten, was er tijdens het WK snooker een treffend overzichtsbeeld. Op tafel 1 vloog maandagavond in het Engelse Sheffield oranje poeder in het rond terwijl een klimaatactivist op het biljartlaken zat. Bij tafel 2 werd zijn compagnon er nét van weerhouden tussen de biljartballen te kruipen. ‘Just stop oil’ was de boodschap die de activisten wilden uitdragen. Een wanhopige schreeuw om een betere wereld via een groot podium, wat het WK snooker in Groot-Brittannië absoluut is. Deze stoorzenders waren bij lange na niet de eersten met dat idee.

Premier League

Louis McKechnie bindt zijn nek vast aan een doelpaal tijdens Everton-Newcastle vorig jaar. Beeld AFP

De kreet ‘Just stop oil’ kwam al eerder voorbij in de sportwereld. Klimaatactivisten verstoorden er een jaar geleden in een week twee wedstrijden mee in de Premier League. Bij het duel Arsenal-Liverpool klampte een man met een T-shirt met daarop die tekst zich vast aan een van de doelpalen. Een andere activist, Louis McKechnie, pakte het wat rigoureuzer aan. Hij bond zijn nek vast aan een doelpaal tijdens Everton-Newcastle United. De actie van de in oranje gekleede McKechnie hield de wedstrijd minutenlang op. Hij zette zijn boodschap via sociale media kracht bij. “Ik wil dat mijn regering iets doet aan de sombere toekomst die ons te wachten staat.”

Olympische Spelen

Beeld EPA

De afgelopen Olympische Winterspelen waren het doelwit van mensenrechtenactivisten. In het Griekse Olympia werd het ontsteken van de olympische vlam voor de Spelen in Peking verstoord door activisten met Tibetaanse vlaggen. De protesteerders vroegen ook aandacht voor de rechten van Oeigoeren, doelend op de behandeling van de islamitische bevolkingsgroep in de Chinese regio Xinjiang. ‘Geen genocidespelen’ was de boodschap tijdens de verstoring.

Roland Garros

Beeld AFP

In Frankrijk kiezen de klimaatactivisten voor een nog stevigere boodschap. Daar telt de organisatie Dernière Rénovation af tot het uiterlijke moment waarop Frankrijk volgens hen de toekomst van de mensheid moet hebben veiliggesteld. Toen een jonge vrouw genaamd Alizée afgelopen juni de halve finale van Roland Garros verstoorde, droeg ze een T-shirt met daarop de tekst ‘we have 1.028 days left’. Ze had zichzelf vastgebonden aan de netpaal tijdens de wedstrijd tussen de Noor Casper Ruud en de Kroaat Marin Cilic, waardoor die partij een tijdje stil kwam te liggen.

Tour de France

Beeld AFP

Een maand na de actie op Roland Garros was ook de Tour de France doelwit van een actie van Dernière Rénovation. ‘We have 989 days left’ stond er toen op de T-shirts van zo’n twintig activisten die zich aan het Franse asfalt hadden vastgeplakt, waardoor de wielerwedstrijd moest worden geneutraliseerd. De renners moesten de activisten uiterst rustig passeren om ongelukken te voorkomen, voordat de etappe weer kon worden hervat. Omgaan met protest is echter gesneden koek voor de organisatie van de Tour de France, die in voorgaande jaren ook al te maken had met acties van boze boeren. Zo werden er in 2018 hooibalen op het parcours gegooid, waardoor de Tour even stil kwam te liggen.

Jimmy Jump

Jimmy Jump en Portugees kapitein Luis Figo tijdens de EK-finale in 2004. Beeld AP

De pionier van het verstoren van grote (sport)evenementen is toch wel de Spanjaard Jaume Marquet Cot. Onder de naam ‘Jimmy Jump’ streakte hij bij wedstrijden in de Champions League, op het EK voetbal in 2004, het WK in 2010, een formule 1-grand prix, het WK rugby, Roland Garros en zelfs het Eurovisiesongfestival, waar hij erin slaagde om mee te dansen met de act van Spanje. Vaak voerde hij actie voor een onafhankelijk Catalonië, bijvoorbeeld door met FC Barcelona-shirts te wapperen. Ook deed hij dat door de wereldbeker en Roger Federer een barretina (een rode Catalaanse muts) op te zetten.

EK voetbal

Beeld EPA

Een van de meest opmerkelijke protestacties van de laatste jaren was die van Greenpeace tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk in 2021, toen een paraglider met zijn parachute op het veld landde. ‘Kick out oil’ stond er levensgroot op zijn felgele parachute. Greenpeace bood achteraf overigens zijn excuus aan. De parachutist had een technische storing en moest een noodlanding maken. “We hopen dat iedereen in orde is”, schreef de organisatie. “Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep hierbij niet alles volgens plan.”