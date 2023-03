Van Hooydonck grijpt net naast leiderstrui in Parijs-Nice

Het was een beloning geweest voor al dat knechtenwerk. Helaas: één seconde kwam hij tekort op Magnus Cort Nielsen, die met EF Education-EasyPost in de experimentele ploegentijdrit in Dampierre-en-Burly verrassend dicht in de buurt bleef (0:01) van Jumbo-Visma.

Met drie kwamen ze samen over de streep bij Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard, Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck. “Ik had nog een ultieme inspanning geleverd op een hellend stuk. In de daaropvolgende afzink recupereerde ik zo vlot dat het geen nut had om het te laten lopen. Bedoeling was om Vingegaard richting aankomst nog eens te lanceren, maar ik zat aan de verkeerde kant van zijn achterwiel en moest de benen stilhouden.”

Een momentopname die Van Hooydonck wellicht het geel kostte. “Tuurlijk was het fijn geweest, maar ook niet meer dan een bijkomstigheid. Daarvoor ben ik niet naar hier gekomen.”

Voorsprong op Pogacar

Veel belangrijker waren de teamzege en de 23 seconden die UAE en Tadej Pogacar kregen aangesmeerd. Daarvoor had hij zich met plezier dubbelgeplooid. “Ik doe dit wel graag, ook al heb ik hier serieus afgezien op de positie tussen Edoardo Affini en Rohan Dennis. In het eerste deel van de tijdrit zag ik mijn Garmin alleen maar 60 (kilometer per uur, JDK) aangeven. Snoeihard ging het.”

Snoeihard gaat het nu al sinds de Omloop met de droomploeg, zoals Van Hooydonck ze omschrijft. En dan moet Wout van Aert er straks nog aankomen. “Ik kijk ernaar uit om met hem te koersen. Geloof me: hij is in orde. Dat maakten die drie weken hoogtestage op Tenerife mij wel duidelijk.”

Het zal de eigen kansen voor Van Hooydonck er alleen maar op verkleinen. Daar zit hij niet mee. “Eigenbelang is bij ons ondergeschikt aan teambelang.”