Van Haute-Levée tot Roche-aux-Faucons: Van Aert maakt nog eens kennis met finale

De blaren op de handen zijn verdwenen, Parijs-Roubaix is verteerd. Zondag rijdt Wout van Aert Luik-Bastenaken-Luik met een kans op winst.

MG en MXG

In precoronatijd zag Wout van Aert zichzelf als winnaar van de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Nadat een corona-infectie zijn klassieke voorjaar in de war bracht, blijft over: winst in de Omloop en de E3 Harelbeke, forfait voor de Ronde en een tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Gisteren verkende Team Jumbo-Visma de laatste zeventig kilometer van La Doyenne. Van Stavelot, over de Côte de la Haute-Levée, ging het naar de Quai des Ardennes in Luik, waar zondag de finish ligt.

Van Aert reed over de Waalse wegen: “Die liggen ook vol gaten.” Hij testte de benen op de Côte de la Redoute: “Nu lag die klim mij wel. Dat kan zondag, met tweehonderd renners, helemaal anders zijn.” En hij mat de afstand tussen de Côte de la Roche-aux-Faucons en de finish: “Het was interessant om te zien hoe snel je aan de finish bent. Heel snel.”

Cruciaal punt

Van Aert zal zondag uitgerust aan de start komen. “Ik ben goed hersteld. Na Parijs-Roubaix heb ik twee dagen rust genomen. Woensdag en donderdag heb ik goed getraind, om de conditie te behouden”, zei hij na de verkenning.

Het was een vernieuwde kennismaking met de Ardense hellingen, waar hij naar eigen zeggen vaak heeft getraind. De volgorde van die hellingen kent hij uit het hoofd. De Côte de la Rôche-aux-Faucons is de laatste, op dertien kilometer voor Luik.

“Het wordt belangrijk om daar mee te zijn. Daar ontploft het meestal, maar je moet er wel geraken. Vaak zijn er al veel renners gelost en daarna is terugkeren onmogelijk.”

Heeft Van Aert zondag kans om te winnen? Jazeker, vindt hij. “Anders zou ik niet starten. Ik geef mezelf een mooie kans op een goede notering. En als het dat niet is, dan is het in functie van de toekomst zeker goed dat ik die koers nog een keer kan rijden.”