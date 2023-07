Van fiets wisselen of niet? Dat is de vraag in de belangrijke tijdrit

De Tour wordt vandaag misschien niet beslist, maar we krijgen wel een goede indicatie van wie nog het meest in de tank heeft zitten na twee weken koers: Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar? De tijdrit naar Combloux plaatst de twee toprenners ook voor een tactisch dilemma.

Wie ligt het parcours het best?

Het is een middellange tijdrit van 22,4 kilometer met twee beklimmingen. Eerst de Côte de la Cascade de Coeur: de naam is indrukwekkender dan de helling, maar het blijft anderhalve kilometer klimmen. In de finale ligt de Côte de Domancy: 2,5 kilometer aan 9,4 procent, dat is steil en de reden waarom Wout van Aert zich weinig winstkans toedicht. Daarna volgt een uitloper van 3,5 kilometer aan 5 procent.

“Dit is een tijdrit die Jonas Vingegaard heel goed moet liggen”, zegt trainer Mathieu Heijboer van Jumbo-Visma tegen het AD. “Hoe meer klimmen, hoe beter.” Maar meteen voegt hij eraan toe: “Deze tijdrit moet Tadej Pogacar ook goed liggen.”

Er zitten vrij veel bochten in het parcours, maar echt technisch wordt het nooit. Allan Peiper, ex-ploegleider van Pogacar bij UAE, gebruikt de term ‘half en half’. Drie jaar geleden was de Australische Belg de architect van het tijdritsucces van zijn poulain op La Planche des Belles Filles. Pogacar reed Primoz Roglic toen in extremis uit het geel. “De twee tijdritten lijken wat op elkaar met die lastige klim aan het eind. Een goede Pogacar zal dit graag doen.”

Waar schuilt het gevaar?

Het sleutelmoment ligt volgens Peiper aan de voet van de laatste klim: wissel je daar van fiets of niet? “Ik ben heel benieuwd naar wie welke tactiek kiest. Het voordeel van niet wisselen is dat je geen tijd verliest en geen fouten kunt maken. Het voordeel van wel wisselen is het gewicht. Een tijdritfiets met vol achterwiel en hoge velg vooraan weegt minimaal 8 kilo, tegenover 6,7 kilo voor een gewone fiets.

“De meeste renners halen meer power uit hun gewone fiets, maar wisselen is een risico. Er kan veel misgaan door stress. Je moet erop trainen. Ik weet dat meerdere ploegen de simulatie hebben gedaan. Een zuivere wissel duurt vijf à zeven seconden, maar je hebt ook het afremmen vooraf, het op gang duwen door de mecanicien en het weer in je ritme komen. Dat kan allemaal misgaan. Belangrijk is of er een echte wisselzone is. Moet je tussen het volk wisselen, dan is dat een extra stressfactor. Daartegenover staat: de renner die wisselt kan zijn hartslag gedurende zeven seconden laten zakken en zijn ademhaling onder controle brengen. Die minipauze kan enorm deugd doen.”

Wie heeft het mentale voordeel?

Peiper geeft een licht voordeel aan Vingegaard. “De gele trui is altijd een mentale boost”, zegt hij. “Het geeft vertrouwen én het heeft als grote voordeel dat je na je concurrent kunt starten. Vingegaard zal de tussentijden van Pogacar kennen en kan daarop inspelen; niet te veel maar wel een beetje. Pogacar zal ‘blind’ moeten rijden, zeker in het eerste deel.”

Ook de voorbije etappes hebben nog hun invloed. Een week geleden, op de eerste rustdag, klonk Pogacar nog overtuigd: het momentum was aan zijn kant, vond hij. In de rit naar de Puy de Dôme had hij immers nog een handvol seconden van zijn achterstand kunnen knabbelen. Gisteren, op rustdag twee, klonk de Sloveen minder zelfzeker. “Ik weet niet wie psychologisch in het voordeel is”, moest hij bekennen. Dat hij in de laatste twee bergritten geen tijd heeft kunnen terugnemen, was ongetwijfeld een teleurstelling.

Sloveen heeft statistieken mee in tijdritten Jonas Vingegaard (26) Tadej Pogacar (24) 2019 19 1 6 0 3 2019 20 5 14 2 5 Prof sinds Tijdritten Overwinningen Aantal keer top 5 WorldTour-tijdritzeges Onderlinge duels Sloveen heeft statistieken mee in tijdritten Jonas Vingegaard (26) Tadej Pogacar (24) 2019 19 1 6 0 3 2019 20 5 14 2 5 Prof sinds Tijdritten Overwinningen Aantal keer top 5 WorldTour-tijdritzeges Onderlinge duels

Volgens Van Aert zal het grootste verschil uiteindelijk in het hoofd worden gemaakt. “Wie het hardst en langst kan afzien, die wint de Tour”, zegt de renner van Jumbo-Visma. “Voor elke rit stellen we een zo goed mogelijk plan op. Wat we merken: hoe zwaarder de koers en hoe hoger het tempo, hoe minder snedig en explosief Pogacars grote wapen, de aanval, wordt. Daar proberen we op in te spelen.”

Wie verteert de rustdag het best?

Saaie materie, maar elke wielrenner weet hoe belangrijk een rustdag is. Het idee dat je vooral moest rusten is al een tijdje achterhaald. Het geheim van een goede rustdag zit hem in net genoeg bewegen. “Dat is voor elke renner verschillend”, zegt Peiper. “En elke ploeg houdt de aanpak voor zich.”

Wat het extra moeilijk maakt: het effect kan zich spreiden over meerdere dagen. Peiper: “Wie te weinig heeft gedaan op maandag kan daar dinsdag last van hebben maar zich op woensdag net frisser voelen. Wie meer heeft gedaan op de rustdag kan zich dinsdag goed voelen maar woensdag de rekening krijgen.”

Wat zegt het verleden?

Vingegaard zei voor de start van de Tour dat een tijdrit aan het einde van een grote ronde hem beter ligt en dat een tijdrit in het begin van een grote ronde eerder in het voordeel van Pogacar is. De statistieken geven hem gelijk: Vingegaard was zowel in 2021 als in 2022 beter dan Pogacar in de tijdrit aan het einde van de Tour. Toeval of niet, twee van de drie keren dat hij de bovenhand haalde op Pogacar was in een tijdrit met klimprofiel. Toch durfde hij zich gisteren niet uit te spreken. “Het is moeilijk te zeggen. Vooraf had ik inderdaad gezegd dat deze tijdrit in mijn voordeel is, maar we zitten zo kort bij elkaar dat het niet te voorspellen is.”