Van Empel verdient meer dan Van Aert en Iserbyt in cross

Eli Iserbyt bij de mannen, Fem van Empel bij de vrouwen. Zij zijn de grootverdieners van dit seizoen. Voor Iserbyt is dat al de derde keer in vier jaar. Enkel na de ingekorte coronacampagne 2020-2021 ging Toon Aerts hem vooraf.

Zowel hij als Van Empel spekten hun rekening vooral in de wereldbeker, met in totaal 708.000 euro (14 manches x 39.500 euro + 155.000 euro voor het eindklassement). Met voorsprong de grootste vetpot in het veldrijden. Iserbyt vergaarde er 45,4 procent van zijn totale winst (49.300 van de 108.440 euro), Van Empel zelfs 62,3 procent (78.500 van de 126.000 euro).

Opvallend nog: Iserbyt kwam dit seizoen liefst 37 keer in actie, het meest van alle veldrittoppers. Van Empel reed 25 crossen.

Oranje boven

Voor het vierde jaar op rij sinds de gelijkschakeling van de prijzengelden voor beide genders verdiende de beste vrouw in dit klassement meer dan de beste man. Concreet gaat het over 14 procent. Niet onlogisch, aangezien de financiële koek bij de mannen over meer hoofden wordt verdeeld dan bij de vrouwen, waar sprake is van geconcentreerdere dominantie. Vertaald naar de wereldbeker: de veertien manches werden gewonnen door vijf verschillende mannelijke crossers (Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout, Van der Poel en Van Aert) en drie verschillende vrouwen (Van Empe, Pieterse en Van Anrooij). Met als gevolg dat Iserbyt maar drie keer tot scoren kwam en Van Empel zeven keer, telkens goed voor 5.000 euro extra.

Bij de mannen nestelden zeven Belgen zich in de top tien, bij de vrouwen kleurt die volledig oranje. Daar is in de verste verte geen sprake van landgenoten. Vergeleken met het ‘monsterbedrag’ van Van Empel verzamelde de Française Marion Norbert-Riberolle slechts een klein appeltje voor de dorst (18.125 euro of 14,3 procent), maar overvleugelde ze wel voor het eerst boegbeeld en meervoudig Belgisch kampioene Sanne Cant. Haar 10.795 euro is wel nog altijd meer dan uittredend wereldkampioene Marianne Vos (7.680 euro).

Huzarenstukje tot slot bij de mannen, waar Mathieu van der Poel zich in amper vijftien crossdagen met in totaal 48.680 euro in de top vijf wurmde. Lars van der Haar, voor het eerst winnaar van de Superprestige, staat daar tweede met ruim 95.000 euro. Wout van Aert is zevende met 40.880 euro. De Brit Tom Pidcock haalde met 22.775 euro de top tien net niet.