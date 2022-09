Van een reeks landstitels tot 1 UFEA-cup: 10 straffe momenten uit de carrière van Anderlecht-clubicoon Michel Verschueren

Michel Verschueren, dat waren 11 titels, 3 bekers en 1 UEFA Cup bij Anderlecht. Een blinkend palmares van een rijkgevulde carrière. Zijn loopbaan in 10 beklijvende momenten en passages.

1957: eerste job bij Eendracht Aalst

De 26-jarige Verschueren had een universitair diploma Lichamelijke Opvoeding op zak en vond zijn eerste job in het voetbal bij Eendracht Aalst. Verschueren startte er als fysiektrainer en introduceerde er opmerkelijke trainingsmethodes. Hij liet de spelers onder meer met zware ballen of zandzakken de trappen van de tribunes oplopen. Tijdens zijn periode bij Aalst werd Verschueren ook een jaar geschorst nadat hij tijdens supporterstumult - omwille van rode kaarten voor meerdere Aalst-spelers - mee het veld bestormde.

1969: eerste successen bij RWDM

Verschueren sprong in het oog bij Aalst en was in de jaren ‘60 fysiektrainer bij Anderlecht, maar zijn ambities reikten verder. Verschueren trok naar stadsgenoot Daring Brussel en werd na amper een maand al manager van de club. Verschueren werd na de fusie tot RWDM secretaris en haalde in 1975 Paul Van Himst weg bij Anderlecht. RWDM werd ook kampioen en Johan Boskamp won in 1976 de Gouden Schoen. Vier jaar later had Anderlecht genoeg gezien en haalde het Verschueren door de grote poort terug naar het Astridpark.

1980: transfer Lozano op een bierviltje

Verschueren noemde hem ‘de beste speler die hij bij Anderlecht gekend heeft.’ “Wat Rensenbrink kon met één voet, deed Lozano met twee voeten”, zei hij enkele maanden geleden. Verschueren was dan ook het meest trots op de transfer van Juan Lozano, die hij in zijn beginmaanden bij Anderlecht afrondde. Ook omdat die heel wat voeten in de aarde had gehad. In december 1980 vloog Verschueren hoogstpersoonlijk naar de Verenigde Staten - Lozano speelde dan bij Washington Diplomats - om de transfer af te ronden voor 12 miljoen frank (zo’n 400.000 euro). De deal werd bezegeld met handtekeningen op... een bierviltje.

1983: winst UEFA Cup

Ongetwijfeld het grootste sportieve succes uit zijn loopbaan. Uitgerekend Lozano scoorde in de terugmatch van de finale de beslissende treffer in Lissabon. Met Verschueren als manager speelde Anderlecht nog 2 Europese finales, maar die gingen allebei verloren.

Coach Paul Van Himst wordt op handen gedragen na de UEFA Cup-winst in 1983. Beeld RV

1983-1991: als eerste loges en business seats

Onder impuls van Verschueren zette Anderlecht begin jaren ‘80 ook forse stappen in het moderniseren van zijn stadion. Hij besefte het belang van een degelijke infrastructuur. Geïnspireerd door de stadions van New York Cosmos en Aston Villa zorgde Verschueren er mee voor dat Anderlecht de eerste continentale Europese ploeg werd met loges en businessseats. Het stadion werd tevens omgedoopt tot het Constant Vanden Stockstadion.

1984: enkele uren in de cel

Na de ontdekking van de omkoopaffaire Standard-Waterschei werd in het Belgisch voetbal een circuit aan zwart geld blootgelegd. Meerdere clubs kregen het financieel moeilijk, waaronder Anderlecht. Voorzitter Vanden Stock en manager Verschueren werden ondervraagd, Verschueren belandde zelfs enkele uren achter de tralies. 13 jaar later sprong Verschueren in de bres voor Vanden Stock toen het omkoopschandaal met Nottingham Forest aan het licht kwam.

1989: paspoortproblemen met Lamptey

Lozano was de beste, Nii Lamptey zonder twijfel de opmerkelijkste transfer van Verschueren. Anderlecht had het Ghanese toptalent - volgens de club zelfs een godenkind - ontdekt op WK U16 en wilde hem naar België halen. Alleen had Lamptey geen geldig paspoort in zijn bezit. Verschueren schakelde de hulp in van toenmalig Anderlecht-speler Stephen Keshi, die naar Afrika trok en terugkeerde met Lamptey - zij het met een vals paspoort, dat Verschueren in Zaventem vervolgens verscheurde. De overgang en de papieren van Lamptey werden uiteindelijk, dixit Verschueren, “door hem in orde gebracht met de gerechtelijke instanties.”

Nii Lamptey (links) aan het feest, Luis Oliveira deelt mee in de vreugde. Beeld PN

2002: moeilijke zoektocht naar opvolger

Op zijn 71ste werd Verschueren, na een carrière met tot dan 10 titels, 3 bekers en een UEFA Cup, verzocht om uit te kijken naar een opvolger. Alain Courtois, op dat moment secretaris-generaal bij de voetbalbond, werd aangeduid, maar het huwelijk tussen hem en paars-wit duurde nog geen jaar. Ook voor Paul Courant waren de voetsporen van Verschueren te groot. Op 1 januari 2004 werd Herman Van Holsbeeck, na een jaar inloopperiode, de nieuwe manager van Anderlecht. Verschueren nam dat seizoen afscheid met een 11de titel.

Verschueren en zijn opvolger Herman Van Holsbeeck.

2004-2019: in de weer blijven voor Anderlecht

Verschueren bleef in de jaren nadien aan de slag bij Anderlecht. Zijn geliefde paars-wit liet hij nooit in de steek. Hij behield zijn zitje in het stadion, ging nog lang mee op Europese verplaatsingen en tot enkele jaren geleden had hij zelfs nog zijn eigen kantoor. Ook van het restaurant Saint-Guidon in het stadion, dat een tijdlang zelfs een ster had en in 2018 sloot, bleef Verschueren fervent ambassadeur. Al werd met de jaren steeds duidelijker dat ook ‘Zilveren Vos’ Verschueren achteruit ging.

Michel Verschueren op de tribunes in Anderlecht. Beeld Photo News

2022: overlijden van ‘ons moederke’

Vier maanden geleden kreeg Verschueren een mokerslag. Zijn vrouw Marie-Louise Susic overleed op 86-jarige leeftijd nadat ze al enige tijd met haar gezondheid sukkelde. Marie-Louise, die Verschueren liefkozend ‘ons moederke’ noemde, was zijn hele leven zijn rots in de branding, ze cijferde zich weg voor zijn carrière. Verschueren kwam de klap nooit meer te boven. Of zoals zoon Michael het vanochtend op Instagram verwoordde: “Doe de groeten aan mama. Zonder haar ging het niet meer.”