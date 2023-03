Van een biefstuk tot de kus van een cokesnuiver: acht opmerkelijke excuses voor dopinggebruik

Hardloper Zane Robertson is zopas voor acht jaar geschorst wegens doping. Zijn uitleg: in een medische instelling kreeg hij geen coronavaccin toegediend maar epo. Andere sporters gingen hem voor met een bijzondere verklaring.

Zane Robertson en het verkeerde covidvaccin

De Nieuw-Zeelandse recordhouder Zane Robertson leverde na zijn positieve plas allerlei documentatie aan om zijn verhaal kracht bij te zetten. Vals, zo werd na onderzoek geconcludeerd. De vicepresident van de medische instelling in Kenia, waar hij de schuld bij neerlegde, toonde aan dat Robertson de faciliteit niet op de door hem aangeleverde datum bezocht en dat de medische notities en het patiëntnummer niet klopten. De twee artsen van Robertson waren bovendien slechts laboratoriummedewerkers en één was überhaupt niet aan het werk op de dag dat Robertson volgens hem epo kreeg toegediend in plaats van een coronavaccinatie. Reden genoeg voor het Nieuw-Zeelandse sporttribunaal om hem voor acht jaar te schorsen.

Tyler Hamilton en zijn ongeboren tweelingbroer

Tyler Hamilton spreekt met Lance Armstrong in de Tour van 2003. Beeld EPA

Toen uit een test in de Vuelta van 2004 bleek dat er lichaamsvreemde cellen door de aderen van Tyler Hamilton stroomden, kwam hij met een bijzonder verhaal naar buiten. Hij droeg, beweerde hij, cellen in zijn bloed van zijn voortijdig in de baarmoeder gestorven tweelingbroer. Hamilton werd niet geloofd en werd twee jaar geschorst. Nadat hij later weer werd betrapt, brak hij de omerta met een boek en vertelde hij over zijn smoes, het valsspelen en het sjoemelen van anderen zoals Lance Armstrong.

Alberto Contador en het verkeerde vlees

De fanatiekste wielerfans zullen nog weten om hoeveel nullen het ging. Het was Alberto Contador die tijdens een ingelaste persconferentie met een brok in de keel uitlegde hoeveel picogram clenbuterol in zijn lichaam was aangetroffen. “Cero coma cero cero cero cero cero cero cero cero cero cero cinco.” Het was niet alleen een kleine hoeveelheid, zei Contador. Hij weet het ook nog eens aan een vervuilde biefstuk uit Irún, afkomstig van de slager, meegenomen door een vriend op de rustdag in Pau. Het TAS oordeelde dat Contador fout zat: hij moest zijn Tour-zege in 2010 inleveren en werd geschorst. De Tour zou de Spanjaard na zijn schorsing nooit meer winnen, de Giro en de Vuelta wel.

Tennisser Petr Korda wees in 1998 ook naar besmet kalfsvlees na een positieve test op een spierversterkend middel. Dat zou, gezien de hoeveelheid aangetroffen nandrolon, volgens onderzoekers dan wel betekenen dat hij twintig jaar lang elke dag veertig kalveren gegeten zou hebben. Hij werd voor een jaar geschorst.

LaShawn Merritt en de penisverlenging

LaShawn Merritt in Eugene, in 2016. Beeld AFP

Atleet LaShawn Merritt werd in drie opeenvolgende tests betrapt op het gebruik van het anabole steroïde DHEA. Zijn excuus? Merrit zou ExtenZe hebben genomen, een middel om zijn penis te verlengen. In een persbericht stelde de olympische en wereldkampioen op de 400 meter dat hij de bijsluiter niet goed genoeg had gelezen, maar de verantwoordelijkheid voor de positieve test en een voorwaardelijke straf zou accepteren. Merritt werd echter voor twee jaar geschorst.

Dennis Mitchell en te veel seks

Sprinter Dennis Mitchell wist zijn te hoge testosterongehalte eenvoudig te verklaren. De avond voor de test had hij vijf biertjes gedronken en vier keer gevreeën met zijn vrouw. “Het was haar verjaardag en dat verdiende ze.” De Amerikaanse atletiekbond ging in eerste instantie mee met de uitleg van Mitchell, maar de internationale atletiekfederatie niet. Mitchell stond twee jaar langs de kant.

Ook wielrenner Björn Leukemans verdedigde in een interview met De Morgen zijn onschuld op vergelijkbare wijze. “Ik weet het niet hoor, maar toen de controleur die namiddag bij mij aanbelde, had ik net seks. Ligt het daaraan?”

Shane Warne en zijn onderkin

De Australische cricketspeler Shane Warne, in 2004. Beeld EPA

Hoewel het seksleven van cricketlegende Shane Warne uitgebreid in tabloids werd beschreven, wees hij naar een andere reden toen er bij hem een verboden vochtafdrijvend middel werd gevonden. Zijn moeder had hem aan de pillen gebracht omdat hij nodig moest afvallen en van zijn onderkin af moest. De controversiële Warne keerde terug, vierde opnieuw succes en was hoofdonderwerp in schandalen. Hij overleed vorig jaar op 52-jarige leeftijd in Thailand aan een hartaanval.

Floyd Landis en whiskey

Floyd Landis had na de Tour-zege van 2006 geen tekort aan argumenten. Uiteindelijk kwam hij met het verhaal op de proppen dat hij na zijn inzinking in een bergetappe ’s avonds de teleurstelling wegspoelde met biertjes en Jack Daniel’s whiskey. Op die manier moest zijn testosterongehalte omhoog zijn geschoten. Landis raakte zijn Tour-zege kwijt. Een jarenlange strijd om zijn onschuld aan te tonen volgde, tot hij in 2010 alsnog dopinggebruik toegaf. “Ik wil mijn geweten zuiveren”, zei Landis, die vertelde jaarlijks zo’n 90.000 euro aan doping te hebben gespendeerd.

Richard Gasquet en cocaïne

De internationale tennisfederatie ITF en antidopingbureau WADA schorsten Richard Gasquet voor cocaïnegebruik, maar na een gang naar TAS volgde alsnog vrijspraak. Het sportgerechtshof ging mee met de verdediging dat de tennisser het middel in zijn lichaam had gekregen door met een vrouw te zoenen in een nachtclub. Niet hij, maar zíj had cocaïne gebruikt. Na zijn rentree sprak hij van een nachtmerrie. “Ik heb altijd gedacht dat de kans groter was dat ik Nadal zou verslaan op Roland Garros of Federer op Wimbledon dan dat ik positief zou worden getest.”