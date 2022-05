Van Dijk verpulvert werelduurrecord in Zwitserland

Ellen van Dijk heeft het werelduurrecord serieus verbeterd. Op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen kwam de 35-jarige Nederlandse tot een afstand van 49,254 kilometer. Daarmee reed ze bijna een kilometer verder dan de Britse Joscelin Lowden in 2021 (48,405).

Op een speciaal voor haar gemaakte fiets van ploegsponsor Trek-Segafredo en in een speciaal tijdritpak reed ze een uur lang met het hoofd naar beneden in een aerodynamische houding. Ze maalde in totaal 197 rondjes op de Zwitserse baan.

Voor Van Dijk was het een nieuwe mijlpaal in haar toch al rijke carrière. Zo veroverde ze afgelopen jaar voor de tweede keer de wereldtitel tijdrijden (na 2013). Ook won ze op het EK goud in de wegwedstrijd. In de jaren daarvoor had ze al vier keer de Europese titel in het tijdrijden gegrepen.

Bij de mannen heeft Victor Campenaerts met 55,089 kilometer het werelduurrecord sinds 16 april 2019 in handen.