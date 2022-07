Van der Poel ziet verdere figurantenrol niet zitten en knijpt remmen dicht

Eenmaal bijgebeend door een ruimere vluchtersgroep en op de eerste hellende meters van de Lacets de Montvernier gooide Mathieu van der Poel de handdoek. Vader Adrie prees op het thuisfront de moed die zijn zoon nog aan de dag legde.

“Je zit in de Tour, daar blijven ze koersen. En dan moet je een keuze maken in zo’n zware bergrit: of je schuift mee in een ontsnapping, of je nestelt je op het gemak in het peloton, eet en drinkt regelmatig en zorgt ervoor dat je binnen de tijdslimiet finisht. Maar ik denk dat Mathieu de voorbije dagen al genoeg heeft ‘meegereden’ naar zijn goesting. Dat is niet zijn manier van doen.”

Aanvallen dus. Zelfs al was het op halve kracht en tegen beter weten in.

Meer dan behoorlijk stak hij dertien dagen geleden in Kopenhagen van wal, met een vijfde plaats in de tijdrit. Maar daar klonk het al dat hij niet zijn gebruikelijke wattages had kunnen trappen. “Niet tevreden.” De rit naar Longwy, constant aan de staart van de groep, was een absoluut dieptepunt.

Van der Poel beet door, maar kwam er niet meer bovenop. Meer dan een figurant voelde hij zich niet, vervelend gevoel voor een van de beste wielrenners ter wereld. Op de tweede rustdag in Morzine bleef hij de hele dag in bed liggen. “Hopelijk had ik dat nodig om er weer helemaal bovenop te komen”, bad hij stilletjes.

Atypische voorbereiding

Niet dus. Het was uitstel van executie, die gisteren in de eerste Alpen-rit werd voltrokken. Het vat af, denk je dan. Maar daar gelooft Adrie van der Poel dus niet in. “Ik ga daar niet zomaar in mee, neen. Ik ben natuurlijk geen coach, dokter of cijferspecialist, maar als ik zijn waarden bekijk via Strava valt het volgens mij allemaal nog goed mee.”

Wat dan wel aan de basis ligt van zijn mindere vorm? “Je kunt jezelf suf gaan zoeken naar oorzaken, maar daar heb je weinig aan. Er zijn er vast wel een paar aanwijsbaar. Zo had hij bijvoorbeeld geen normale voorbereiding afgelopen winter (door een knieoperatie, JDK). Het zal zeker een rol hebben gespeeld. Krijgt hij daar nu de totale weerslag van? Ik weet het niet. Hij mag en kan zich daar ook niet achter verschuilen. Feit is: als je zo nog tien dagen moet rondrijden in de Tour is dat zinloos.”

Vader van der Poel grijpt terug naar zijn eigen ervaring. “Ik heb ook ooit opgegeven in de Tour maar lag vervolgens niet helemaal stil. Fietste rustig door, bouwde op naar andere doelen en reed uiteindelijk nog wel een goed najaar.”

Onrechtstreeks is het de wijze raad die hij zijn zoon meegeeft. “Dat moeten ze intern maar eens rustig bekijken. Zijn seizoen is tot dusver toch al vrij aardig (Van der Poel won Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en een Giro-etappe, JDK). En ik ga ervan uit dat je hem nog wel zult zien. Het stopt niet hier.”