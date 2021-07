►Van der Poel ziet medaillekans verdampen na zware val, goud in mountainbiken voor Brit Tom Pidcock

Olympisch goud. Voor niets minder kwam Mathieu van der Poel naar de Spelen. In Izu kreeg hij een traject op maat - een speeltuin weliswaar. Wel: na een halve ronde spatte de droom uit elkaar. De oorzaak van de stuurfout? Een plank, die er wél tijdens de verkenning, maar niét tijdens de wedstrijd lag. ‘MVDP’ ging overkop, belandde hard op de rug en schreeuwde het uit van de pijn. Na een minuut kroop hij weer op de fiets, maar eremetaal was gaan vliegen. Twee ronden voor het einde stapte hij ontredderd en mankend van zijn fiets. Mentale schade sowieso, hopelijk valt de fysieke averij mee. De Nederlandse journalist Thijs Zonneveld meldt dat de Nederlander naar het ziekenhuis is voor een onderzoek aan de heup.

Hoe kan het dat een stuurman als Van der Poel na amper enkele minuten koers zo de mist ingaat? Wel, daar zou een plank iets mee te maken hebben. Tijdens de verkenning werden de mountainbikers bij de bewuste drop geholpen door een plank, waardoor ze eenvoudig van de rotsen konden rollen. Maar tijdens de wedstrijd lag die er niet meer. “We hebben het er over gehad tijdens de lunch. Hij vroeg of ik van die ‘drop’ zou gaan springen”, aldus ploegmaat Milan Vader. “Zelf wilde hij over het plankje rijden dat er tijdens de verkenning lag. Ik vertelde hem dat dat plankje er waarschijnlijk niet zou liggen.”

Opvallend, want bij Van der Poel zelf viel een ander geluid te horen. “Ik was niet op de hoogte”, vertelde hij na de wedstrijd via Twitter. “Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat de plank op het testevent was weggehaald.”

Momenteel is Van der Poel in het ziekenhuis om foto’s te laten nemen van z’n heup. “Ik had te veel last om te finishen”, liet hij nog weten.

Beeld Photo News

Wie zich óók als een vis in het water moest voelen op dit ‘rondje voor crossers’. Tom Pidcock. Twee maanden geleden brak hij zijn sleutelbeen. En of de 21-jarige Brit daarvan hersteld was. Na speldenprikjes van Schurter en Flückiger nam hij over. Eerst met een strak tempo, enkel Schurter, Flückiger en Cooper konden volgen. Nadien schoot hij een serieuze cartouche af, Schurter en Cooper eraf. Pidcock en Flückiger streden dus om goud.

Geen foutje

Lang bleven ze niet in elkaars buurt. Pidcock reed mondjesmaat weg. Vier seconden werden er negen en twee ronden voor het einde dertien. Ondanks het weerwerk van de Zwitserse kampioen en dus telkens druk van achteruit hield Pidcock het hoofd koel. Hij was op geen foutje te betrappen en had zijn anderhalf uur durende race duidelijk goed ingedeeld. De ontlading aan de finish met Britse vlag was énorm. Wat een nummer...

Flückiger pakte zilver, de Spanjaard Serrano het brons. Jens Schuermans, onze enige landgenoot, mikte op top acht maar bolde als 18de binnen.