Van der Poel twijfelt niet over vormpeil: ‘Mijn waarden zijn supergoed’

De Settimana Coppi-Bartali was een prima aanloop naar de lenteklassiekers, vertelde Van der Poel (27) op zijn persconferentie. “Mijn waarden zijn supergoed. Ik haal op dit moment het niveau dat ik voor ogen had.”

Dat verbaast hem toch, na zijn rugprobleem en gedwongen pauze. “Ik ging ervan uit dat ik de Vlaamse klassiekers niet zou halen, dus concentreerde ik me eerder op de Waalse. Dat zou me wat meer tijd gunnen. Na twee weken stage in Spanje begon het enorm te verbeteren. Toen laaide de hoop weer op.”

Dat hij zo goed als pijnvrij fietst, zei de Nederlander nog. “De rug wordt regelmatig behandeld en ik doe mijn dagelijkse oefeningen. Zo probeer ik mijn bilspieren te versterken, om de druk op mijn rug wat te verlichten. In de toekomst ga ik meer aandacht besteden aan core stability en fitness. Ik heb dat de voorbije jaren een beetje verwaarloosd omdat ik vaak moest switchen tussen verschillende disciplines.”

Fans zijn terug

Van de E3 Harelbeke heeft hij niets meegekregen, Gent-Wevelgem zag hij in flarden. “Ik vond het super voor Biniam Girmay. Een heel speciaal moment. Hopelijk krijgt hij navolging. Los daarvan is Gent-Wevelgem een andere koers dan pakweg Dwars door Vlaanderen of Ronde van Vlaanderen. Dan was de E3 veel representatiever. Het mag duidelijk zijn dat Jumbo-Visma een heel sterk team heeft.”

Van der Poel kijkt vooral uit naar het publiek, dat de renners twee jaar hebben gemist. “Dat maakt gewoon deel uit van koersen in België. Het doet je de wedstrijd totaal anders beleven, dat was in Italië ook al zo.”

Van der Poel bij zijn zege in Dwars door Vlaanderen in 2019. Beeld EPA

Een van zijn tegenstanders wordt de Sloveen Tadej Pogacar. Zijn lichaamsprofiel lijkt het minder toe te staan om in dit soort races tot drie, vier keer die 800 à 900 watt te duwen die nodig is om een kloof te slaan. Van der Poel en andere klassiek georiënteerde renners als Wout van Aert kunnen dat wel.

“Misschien”, stelde Van der Poel, “maar ik zou hem niet onderschatten. Pogacar heeft toch al meermaals bewezen dat hij verschillende keren na elkaar kan aanvallen en dat hij die opeenvolgende inspanningen vlotjes verteerd. Ik verwacht dat hij zeker zijn rol gaat spelen in de finale.”

Herhaling van 2019

Vandaag is er eerst Dwars door Vlaanderen. Van der Poel denkt dat hij die wedstrijd opnieuw kan winnen. “Daar ben ik goed genoeg voor. Ik haal zeker hetzelfde niveau als drie jaar geleden. Dwars door Vlaanderen was in 2019 mijn allereerste WorldTour-wedstrijd ooit. Ik heb er goede herinneringen aan. Het was een hele belangrijke zege toen, behaald na een verre aanval, afgerond in de sprint.”

Zijn huidige gevoel volstaat om met veel vertrouwen richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te kunnen. “Maar ik koers gewoon graag”, beweerde de meervoudige veldritkampioen. “Daarom heb ik Dwars door Vlaanderen op mijn programma gezet. Wat er in die koers gebeurt, zal echter niet bepalend zijn voor zondag. Vorig jaar loste ik op de Côte de Trieu, maar reed ik vier dagen later toch een hele sterke Ronde van Vlaanderen.”

De laatste twee edities van de Ronde van Vlaanderen mondden telkens uit in een sprint-met-twee, met Van der Poel in een hoofdrol: in 2020 tegen Wout van Aert, vorig jaar tegen Kasper Asgreen. Worden zij ook zondag de voornaamste concurrenten?

“Er zijn nog andere renners. Maar zij zullen er alleszins bij zijn. Ik teken trouwens voor een gelijkaardig scenario. Dat zou betekenen dat ik zeker meespeel voor de zege. En ik meen te mogen zeggen dat ik na zo’n zware wedstrijd met iedereen naar de finish kan.”