Van der Poel: ‘Strijdend ten onder, maar wel genoten van de koers’

Hij sprak achteraf voor de camera’s, maar zei af voor de persconferentie. “Mentaal en fysiek op”, luidde het bij de ploeg. Voor de tv-camera’s legde MVDP uit dat hij er ondanks die ontgoochelende sprint toch plezier aan had beleefd.

“Het was heroïscher dan verwacht door deze omstandigheden. Ik heb er wel van genoten. In de bochten en op de stroken heb ik dankzij mijn crosservaring mijn ding kunnen doen. Ik was vooral heel blij dat ik weer aanvallend kon koersen zoals ik dat gewoon ben. Ik heb in het Bos van Wallers geopend en daarna viel het nooit meer stil. Er waren er veel die niet wilden meewerken, dus heb ik heel veel werk moeten opknappen. In de laatste 30 à 40 km was het beste eraf, maar dat was denk ik wel bij iedereen zo.”

In de sprint moest Van der Poel enigszins verrassend de duimen leggen. “Ik hoopte dat ik nog het meeste over had van de drie, maar dat was dus niet het geval. Ach ja, ik ben strijdend ten onder gegaan en best blij dat ik al op het podium stond bij mijn debuut. Het was een mooie Roubaix, nog maar mijn eerste en meteen eentje die ik niet snel zal vergeten. Wanneer ik nu het veld induik? Mijn hoofd staat nog niet naar crossen. Eerst even vakantie.”