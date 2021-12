Van der Poel start crosscampagne weekje later na val

Een banale crash was het, vorige week. De diepe vleeswonde aan zijn knie leidde wel tot een kleine terugval in zijn schema. Vier dagen later dan voorzien voegde Van der Poel zich bij zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix op de trainingsstage in het Spaanse Benicassim.

De voorbije dagen zat Van der Poel weliswaar in het zadel, maar scherpte hij louter zijn basisconditie aan op de weg. Van fietsen in zand of modder was geen sprake. Vanavond keert hij terug naar huis.

Van der Poel ondervindt geen zware hinder meer van de valpartij. Toch dient het wereldbekertweeluik van komend weekend, met Rucphen op zaterdag en Namen op zondag, zich te vroeg aan. Iemand met de status van Van der Poel gooi je niet zomaar voor de leeuwen. Tien, elf dagen extra training moeten volstaan om helemaal klaar te geraken voor de start van zijn afgeroomde crosscampagne, die eind januari in het Amerikaanse Fayetteville moet uitmonden in een vierde opeenvolgende wereldtitel.

Nieuwe richtdatum wordt tweede kerstdag: de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde. Daar wordt Van der Poel meteen geconfronteerd met rivaal Wout van Aert. Geen cadeau, zeker nu Van Aert met een drie op drie uitstekend aan zijn seizoen is begonnen.

Daags nadien, op maandag 27 december, zet Van der Poel ook aan in de Superprestige-cross in Heusden-Zolder, die hij afgelopen weekend nog toevoegde aan zijn programma. Die wedstrijd won hij vorig jaar wel. Ook Van Aert, op stage met zijn team Jumbo-Visma, past komend weekend voor Rucphen en Namen.