Van der Poel sluit bondgenootschap met Van Aert niet uit: ‘Wout en ik hebben al bewezen dat we elkaar soms nodig hebben’

‘Ik zou niet aan de start staan als ik niet dacht dat ik een rol van betekenis kon spelen’, zegt Mathieu van der Poel. Hij weet wel: ‘Van Aert is topfavoriet. Dan is het aan de Belgen om de koers in handen te nemen.’ Maar een bondgenootschap is niet uitgesloten.

Zijn rugproblemen zijn nog niet helemaal van de baan. “Ik voel het tijdens elke koers nog.” Maar een WK in ‘zijn’ België, ook al staat er ‘Nederland’ op zijn paspoort, was te speciaal om te laten schieten. “Ik voel me vrij oké. Ik zal niet top zijn. Maar ik kan een rol van betekenis spelen. Anders zou ik niet aan de start staan. En dat het in België is, heeft wel meegespeeld om er toch alles aan te doen om aan de start te staan. Ik woon er al heel mijn leven, de mensen zijn gek van koers. Het wordt een bijzonder WK.”

Een waar Mathieu van der Poel gezien de omstandigheden geen topfavoriet is. Wel zijn eeuwige schaduw Wout van Aert. “Wout is de grote favoriet. Als je ziet hoe hij de voorbije weken aan het koersen is, kan dat niet anders.”

Van der Poel viel hard op zijn rug tijdens de Olympische Spelen Beeld Photo News

Van der Poel duwt de Belgen met plezier in de favorietenrol. “Het is aan hen om de koers in handen te nemen en te controleren.” Maar zich wegsteken? Dat is niets voor Van der Poel. Een bondgenootschap met Van Aert behoort bij de mogelijkheden in de finale. “Ik ga wat verstandiger moeten koersen, gezien mijn voorgeschiedenis. Maar Wout en ik hebben al in verschillende koersen in het verleden bewezen dat we elkaar soms nodig hebben. Hetzij in het controleren, hetzij afspraken maken om elkaar niet constant terug te gaan halen in de aanval.”

Al ziet Van der Poel wel nog meer kanshebbers. “Ik verwacht veel van het Franse team met titelverdediger Julian Alaphilippe. Die zal in orde zijn. Colbrelli is heel sterk. Als je ziet dat Remco Evenepoel hem er niet afrijdt op zo’n lastig parcours, dan ben je in orde. We zullen aan hem een taaie klant hebben. De Denen hebben een sterk blok, met veel aanvallers. Zij zullen wellicht voor een open koers gaan. En Caleb Ewan? Hij is een groot vraagteken, maar als hij in orde is, dan wordt hij gevaarlijk.”

Na het WK rijdt Van der Poel nog één koers, Parijs-Roubaix. “Daarna wacht een iets langere rustperiode in vergelijking met andere jaren. Ik moet mijn rug de tijd geven om volledig te herstellen. Dus wellicht zal ik voor december niet in het veld duiken.”