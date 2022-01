Van der Poel laat knie opereren tijdens rustperiode

De meervoudige wereldkampioen werd zaterdag al geopereerd en keerde gisteren ter controle terug bij chirurg Toon Claes, die oordeelde dat de ingreep geslaagd is. Van der Poel moest zijn veldritseizoen wegens een rugblessure voortijdig beëindigen. Deze operatie stond daar dus los van.

Bij een eerdere val had Van der Poel een scheurtje in het kapsel van een knieschijf opgelopen. “Als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot. Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar met het oog op de toekomst was dit het goede moment om proactief in te grijpen”, stelt de ploeg.

Van der Poel kampt al enige tijd met klachten, die ook verhinderen dat hij eind deze maand zijn wereldtitel in het veldrijden verdedigt. De vraag is zelfs of hij op tijd fit geraakt voor het wegseizoen en met name de klassiekers in april.